月進帳不到5千！啦啦隊女神「濕身比基尼」解放脫了：人生大突破
記者蔡維歆／台北報導
浪LIVE千萬直播主、同時也是台啤永豐雲豹啦啦隊「電豹女」成員的雪寶不僅以球場上的高能量圈粉，更是創下三個月內破千萬抖內業績的「吸金女王」。然而，這位人氣直播主卻將重心轉向人生的第一本寫真集《初雪寶藏》，坦言拍攝比球場應援更具挑戰性。雪寶表示：「這是一場人生的大突破！希望粉絲看到不一樣的我。」
雪寶為《初雪寶藏》連拍兩天、每天超過13小時，上山下海挑戰八套風格迥異的制服造型，從芭蕾舞者的柔美、特務的危險辣感，到OL的冷韻與學生的純勾，完全像是一場「屬於雪寶的角色欲望清單」。她笑說比球場應援還累，但看到照片的瞬間，「那種性感是連自己都嚇到的。」最致命的亮點，是實體寫真限定的「濕身比基尼」：為了那幾秒的完美畫面，她刻意鍛鍊線條、克制飲食，拍攝當天全身濕透、皮膚貼著比基尼的瞬間，她直說：「又冷又害羞，但成品真的太辣、像時尚雜誌的封面。」
如今坐上浪LIVE人氣冠軍的雪寶，其實起步相當艱辛。她回憶第一次開播時，每天花很多時間直播，第一個月收益卻不到5,000元，連開口說話、與觀眾互動都會緊張到不敢抬頭，一度懷疑自己不適合鏡頭。但她沒有放棄，反而開始瘋狂做功課：再度回歸後，她用更成熟、更暖心的方式經營直播間，短短三個月便突破1,100萬浪花，從「沒人看」的挫敗，一路逆襲成浪LIVE 的千萬女神。目前雪寶寫真募資已成功解鎖「電子寫真」，總浪花累積已突破 300 萬。但要達成更具收藏價值的 「實體寫真書」（目標 1000 萬浪花），仍需粉絲的大力支持。
