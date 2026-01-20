月配新強者現身! A級債竟有9%配席率

台股示意圖。資料照



好債也有好息！近期ETF配息戰競爭激烈，最新月配息債券ETF年化配息率排行出爐，前10名年化配息率5%起跳，其中00984B以超過9%的年化配息率奪冠，不僅打破市場「高品質債券低配息」的刻板印象，近6個月含息報酬率更有15%的亮眼表現。

統計月配息債券ETF年化配息率前10強，依序為00984B、00983B、00981B、00953B、00945B、00741B、00957B、00980B、00982B、00937B。年化配息率為9.12%至5.6%。

攤開本次榜單，年化配息率前10名的月配息債券ETF中共有5檔投等債、1檔公債，以及4檔非投等債。令人意外的是，在這份榜單中配息率最高的竟然不是信評較低的非投等債ETF，而是平均信評在A級以上的00984B，若以上周五(16)的收盤價計算，年化配息率高達9.12%；其次則是以美國公債為主的(00983B) 大華優利美公債20，年化配息率有8%。

專家分析，一般來說，債券信評愈低，因承擔更高的信用風險，享有愈高配息率。但00984B投資的是屬於信用風險偏低的A級投資等級債，能夠衝出年化9%的高息，關鍵應在於其「票息優化」的策略，精選投資等級債券中票面利率最高的群體，讓投資人不必委屈信評，也能享有高水準的現金流。追求配息之外，投資債券ETF前也應同步檢視報酬率表現，確保領息同時，資產也能同步成長。

2025年起聯準會貨幣政策轉向寬鬆，受惠於降息預期與債市回溫，債券ETF近半年含息報酬率不俗，榜單前10強含息報酬率都在11%以上，其中00984B含息報酬率15%，依舊是表現最佳。

對應降息循環，高品質債券是投資組合中重要的基石。數據證明，像00984B這樣的ETF不只能配，更帶領投資人賺取債券價格走升的紅利，擁有高信評+高收益的雙重優勢，是目前市場上罕見能兼顧安全與收益的配置首選。

