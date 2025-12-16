月配高息00939本月預估擬配0.072元 12/31日最後買進

月配高股息ETF「統一台灣高息動能」（00939）今（16）日公告 12 月配息金額，每受益單位擬配發 0.072 元，維持前一個月配發水準 （示意圖）

[Newtalk新聞] 擁有受益人數 17.2 萬人的月配台股高息ETF「統一台灣高息動能」（00939）今（16）日公告 12 月配息金額，據統一投信官網公告，每受益單位擬配發 0.072 元，維持前一個月配發水準，以今日收盤價 14.31 元換算，單月配息率約 0.5%。除息日明（2026）年在 1 月 2 日，也就是說，有意參與次配息的投資人，今年最後一天（12 月 31 日）為最後買進日。股利配發日則於明年 1 月 26 日。

廣告 廣告

00939 於去年 3 月 20 日掛牌上市，同年八月為成立以來第一次除息，每股配發 0.063 元，之後 4 次均維持 0.063 元，十二月底第 6 次除息起，連續 5 次配息 0.05 元，之後更一度縮水僅配 0.04 元，直到今年七月，配息起才上調至 0.068 元，十月再度調升至 0.072 元。

本月初（2 日），00939 剛除息 0.072 元，除息參考價約 13.83 元。隨著台股當日早盤大漲超過 340 點，00939 也漲到 13.9 元，不到 3 分鐘即順利填息。此次適逢股市震盪，該檔ETF的除息表現值得關注。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

呼籲釋放黎智英！民進黨：「相信習近平」恐讓台灣淪威權修羅場

賴清德臉書轟在野連這法案也罵 王鴻薇：自暴完全不知民間疾苦