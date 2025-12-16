月開銷近30萬！黃鐙輝認扛房貸壓力大 曝沈玉琳近況

藝人黃鐙輝16日現身好友邱志宇新單曲〈曇花〉媒體見面會，談及沈玉琳的近況，低調表示平時會透過訊息關心，對方也有用貼圖回覆報平安，相信對方正逐漸恢復健康，未來可能會先以比較不勞累的節目開始，循序漸進復出。

邱志宇（中）16日邀請黃鐙輝（左）與左光平（右）擔任嘉賓。（圖／邱志宇提供）

此外，黃鐙輝透露2024年以4千7百萬元購入南港72坪新宅，每月必要支出近30萬元，包含房貸、養育3個孩子、9隻貓的費用，以及支付給丈母娘的育兒費，經濟負擔讓他直言完全感受不到「財富自由」，笑稱甚至曾考慮兼職開計程車，以時間彈性的工作貼補家用。

邱志宇曾以電影《我的靈魂是愛做的》入圍金馬獎最佳新演員，近日為了實現心中多年的音樂夢想，選擇賣掉疫情期間累積的約新台幣30萬元股票和基金圓夢。他坦言父親對他的演藝生涯起初並不看好，甚至多次提議他回到家附近的工廠工作。

也曾在咖啡廳工作的他，因常被顧客認出而轉行至膠囊旅館擔任清潔工，時薪約180至190元。回憶起艱辛的工作經歷，他表示當時經常因長時間彎腰而感到腰痛，儘管如此，他仍然堅持追求自己的音樂夢想，稱〈曇花〉這首歌讓自己重新找到了創作的意義，並規劃2026年推出全新EP。

