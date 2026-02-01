月領勞保年金 身故還有錢

不少勞工在規畫退休時，常面臨「一次請領老年給付」或「按月領取老年年金」的抉擇，擔心若選擇年金制，卻在領沒幾年就身故，會白白浪費多年保險年資，勞保局指出，年金請領人若在領取期間身故，符合條件的遺屬仍可請領遺屬年金，或選擇一次領取差額金，並非領不到就歸零。

勞保局近日透過案例說明，一名年滿60歲退休、累計勞保年資32年的勞工，若選擇一次請領老年給付，依勞保條例規定，保險年資合計每滿1年可領1個月投保薪資，超過15年的部分，每滿1年發給2個月，但60歲前一次請領最高以45個月為限。換言之，即使年資超過30年，實際請領月數仍有上限。

勞保局提到，若以該名勞工月平均投保薪資4萬5800元計算，一次請領老年給付最高可領約206萬1000元；若選擇老年年金制度，32年年資可全數納入計算，依每年1.55％給付率估算，每月可領約2萬2717元，且可終身請領。

勞保局指出，若被保險人在請領老年年金期間死亡，符合資格的遺屬可請領遺屬年金，給付金額為原年金的50％，舉例來說，勞工每月領取2萬2717元年金，領取7年後身故，累計已領年金約190萬8228元，其遺屬若選擇差額金，可再請領約15萬2772元，補足一次請領老年給付與已領年金之間的差額；若選擇遺屬年金，則每月可領約1萬1359元。