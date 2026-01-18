月領數萬佣？林宸佑疑當中共白手套 誘軍人洩密

中天新聞主播林宸佑，涉嫌違反國安法，遭覊押禁見。（圖／翻攝自臉書＠馬德愛破音 中天林宸佑）





中天新聞主播林宸佑涉嫌違反國安法，遭覊押禁見！檢方查出，林宸佑涉嫌負責給錢，以數千到數萬元不等的金額，利誘現役、退役的軍人、刺探軍機，提供機密給中方，因此將他還有五名軍人，目前一共六人，羈押禁見。林宸佑主跑政治，如何收買這些軍人？賣了哪些情報？國防部曝光最新的案情進度。

中天新聞主播林宸佑：「民進黨立委在說，我是中天的媒體，是中國的媒體，我就直接站在那邊，你抓我啊，你把我抓起來。」

28歲的中天新聞主播林宸佑外號馬德，在自己的節目「馬德有事嗎」，大喊抓我啊，如今馬德有事了，涉嫌利誘國軍洩密中國，被依國安法貪汙治罪條例，收押禁見關在燕巢看守所，第一晚睡眠狀態正常，在獄中第一頓早餐是包子跟豆漿，他胃口正常。

高雄第二監獄副典獄長張漢明：「配合我們的新收程序，一些狀態看起來都正常。」

林宸佑涉嫌與大陸人士接觸，對方以支付寶、微信、其他地下匯兌管道，將人民幣轉入台灣，林宸佑換成新台幣，大膽用自己帳戶匯款數千至數萬元不等，利誘現役軍人違背職務，洩漏國防機密，再由林宸佑將情資轉手對接的中共人士 ，他涉嫌當白手套，從中賺的佣金費，可能是每個月數萬元元。

國防院資源與戰略所長蘇紫雲：「立體複合式的滲透，也就是所謂的拉出來打進去，拉出來就是利用軍中，或者是其他機關機構不滿的人員，把他拉出來發展成就是點，那接著打進去，就是由點再突破為線，去作為人脈作為槓桿，發展成情報組織。」

而跟林宸佑一起搭囚車被收押的5名軍人，其中一人是女士官，兩名士官長、兩名士兵，林宸佑是政治線記者，又如何跟國軍搭上，一定有人從中幫忙，而國防專家認為，這些軍人一旦涉案，等於被中國抓到把柄。國防院資源與戰略所長蘇紫雲：「一旦有交付行動，這樣一開始他就變成被對方脅迫，如果後續不予配合，他恐嚇行動就是進行告知他上級。」

究竟大陸是誰找上林宸佑，他又如何找上願意冒險洩密的軍人，從中賺了多少佣金，提供了什麼重要情資給中國，還有好多疑點等著釐清。

「報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

