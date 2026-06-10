月領20萬用公假去冰島玩 、隱匿公文被記申誡 國科會前駐捷克科技組秘書投訴組長霸凌也成立

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國科會駐捷克代表科技秘書宣稱突然調回台灣無法準備，卻利用公假擅自離境到冰島玩，投訴組長霸凌也成立。（圖片來源／知情人士提供）

國科會駐捷克代表處職場霸凌案有最新版本，前科技秘書投訴曾遭上司組長修理，根據該會調查，認定公文已經使人處於敵意性、脅迫性或冒犯性的不友善工作環境 ，構成職場霸凌並成案，有人向《信傳媒》投訴，認為國科會未見對霸凌者的任何處分。

然而，該科技秘書每月爽領20萬元，卻利用公假，擅自離境到冰島，進行家族旅遊，也是事實，還在臉書上發旅遊文，也被上司回報國科會，而這次國科會處理的公文中，證實該科技秘書處理公文造成其他業務受阻，隱匿公文、行政程序重大違失有正式被國科會記申誡。

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科技秘書涉隱匿公文已被國科會記申誡

繼前勞動力發展署北分署長謝宜容致下屬輕生、前行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣生前疑遭職場霸凌案，國科會駐捷克代表處再傳類似案情。

《TVBS新聞》日前報導，捷克代表處前駐外人員指控，只要在業務處理不如組長個人意思，就會在其他業務上刻意刁難，甚至退件延遲還要被處分。但他沒有向《TVBS新聞》坦承，自已偽造文書，擅自離境到冰島旅遊。

投訴人說，組長會求科技秘書在公文書上作不實陳述記載，在被下屬拒絕後，即遭連串針對性報復。

投訴人認為秘書拒絕公文不實陳述遭連串報復，刻意貶抑人格形象

該組長並嗆「你是台大還要我教？」、「所以你現在是要抗命？」、「你等著看考績」等字眼。

投訴人對該組長很不滿，並指控這不是一次的衝突，是一種反覆發生的壓迫，包括以考績作為威脅、放大缺失抹黑懲處、透過郵件副本抄送進行威嚇羞辱、刻意貶抑人格與形象，以及業務上的孤立與排擠。

根據國科會安全及衛生防護委員會介入調查後，在公文中指出，該組長已有不當脅迫，以及雇員聘用延遲等情形。

防護委員會經了解申訴書內容、相關事證、人員訪談紀錄，審查事件背景、工作環境、當事人認知等具體事實，認定該組長行為已構成職場霸凌。

僅要求其組長改善溝通技巧，科技秘書調回台前擅自離境旅遊

投訴人指出，國科會的處理方式令人不解，僅表示已要求組長「改善管理及溝通技巧」，未來會視該組業務推動情形，適時請組長歸建，投訴人認為，如此輕描淡寫處理方式，無異造成當事人「二度傷害」。

專家分析稱，或許在霸凌事件不明朗前，調動秘書回台是為了保護他，但調動過程粗糙實在有檢討必要，「怎麼會是限期要求返台?」因為外派人員攜家帶眷，會有小孩就學、房租等等事務要處理。

但實際上該員還有時間去冰島旅遊。

其次，投訴人強調，霸凌案成立後為何完全沒有任何懲處? 這會形同懲罰被霸凌的檢舉者，而非霸凌者，同時在申訴初期，如果外交部的館長能積極介入，就能對受害者及時伸出援手，而非冷漠任令身陷困境。

據了解，這位人員是2022年派駐捷克，至2025年2月任滿3年，再續派1年，卻在9月臨時被長官知告，隔月底就要立刻調回台灣。但卻涉及偽造文書，擅自離境，然而他對上司組長投訴霸凌案，也有成案。

然而，被投訴的組長認為，本案調查程序粗糙、證據採認失衡，若單方指控即可形成霸凌認定，下一個受害者可能是任何認真做事的人，因此目前仍依程序提出申訴。

(原始連結)





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