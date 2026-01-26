月領3000交通津貼 申請資格一次看！
財經中心／廖珪如報導
為協助失業勞工突破求職門檻、降低遠距就業障礙及交通費負擔，以順利銜接不同領域的工作環境，勞動部勞動力發展署推動「跨域就業津貼」，提供包括求職交通補助金、異地就業交通補助、搬遷補助及租屋補助，讓失業勞工減少因為工作距離衍生的經濟負擔、求職就業不受地域限制，在多元職涯道路上走得更順利、更穩健。
公立就服機構媒合 30 公里以上職缺可申請面試補助
勞動力發展署說明，為協助失業勞工擴大求職機會、順利重返職場，勞動部持續推動異地就業相關補助措施。凡曾參加就業保險，目前失業已滿3個月，或屬非自願離職的失業勞工，皆可到日常居住地附近的公立就業服務機構辦理求職登記，由就業服務人員提供一對一協助。就業服務人員在媒合過程中，會先與失業勞工進行諮詢討論，了解其過往工作經驗、就業興趣及專長能力，並綜合評估可媒合的職缺內容與工作地點，協助尋找合適的就業機會。
若評估後發現，住家附近暫無適合職缺，但失業勞工願意嘗試跨區求職，經就服人員推介至距離日常居住地 30 公里以上的地點面試，即可申請求職交通津貼。該交通津貼每人每次補助 500 元，情形特殊者最高可補助 1,250 元，每年最多可申請 4 次，協助減輕跨區面試的交通費用負擔。
提供最高 3 萬元搬遷補助、3,000 元交通津貼
失業勞工若經推介成功就業，且工作地點距離原居住地 30 公里以上，在實際就業滿 30 日後，還可依實際情形申請後續異地就業補助。選擇搬遷或租屋至工作地附近的失業勞工，搬遷費用核實發給，最高補助 3 萬元；租屋補助金額以房屋租賃契約所列租金總額的 60％ 核實發給，每月最高發給 5,000 元，最長 12 個月；如果是不想搬遷而選擇每日通勤者，可申請異地就業交通補助金，依照失業勞工就業地點與原日常居住處所的距離遠近，提供 1,000 元至 3,000 元不等的異地就業交通補助，最長 12 個月。
