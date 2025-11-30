月領30K嘆薪水像東南亞！掀2派論戰：不做功課的網軍

生活中心／周孟漢報導



現代許多年輕人面臨低薪、高物價時代，經常苦嘆存不到錢，也間接導致許多人成為了「月光族」。對此，就有網友發文，透露即便薪水從28000元升到3萬多元，但卻依舊得面對高漲的物價，一頓最小火鍋加上飲料就要300元，感嘆「我們的薪水像東南亞，超市的價格卻像歐洲」，文章曝光後，立刻引發留言區兩派論戰。





有網友發文，感嘆即便薪水從28000元升到3萬多元，但卻依舊得面對高漲的物價。（圖／民視新聞網）

1名網友在Threads發文，開頭就寫下「大家有沒有覺得，台灣的生活越來越奇怪？」透露這20年以來，薪水幾乎沒動，即便從28000元升到3萬多元，卻要面對像是超市1盒快破百元的肉片、從50元漲到100元的便當，就連去吃平價小火鍋，加個飲料就要花上300元。

原PO表示，就連去吃平價小火鍋，加個飲料就要花上300元。（示意圖／翻攝畫面）

面對如此高昂的物價，不禁讓原PO感嘆「我們的薪水像東南亞，超市的價格卻像歐洲」，無奈寫下「自由市場不是應該自動調整嗎？為什麼只是在調整我們的忍耐度？『相忍為國』這句話，真的合理嗎？國家什麼時候替我們忍過？我沒有答案。只是想問，這樣的生活，合理嗎？」。

原PO感嘆「我們的薪水像東南亞，超市的價格卻像歐洲」。（圖／民視新聞網）

文章曝光後，立刻引發網友兩派討論，不少人認同原PO想法，「台灣人就很奇怪，物價飆漲，生活成本高，連埋怨都不敢，逆來順受，一直跟歐美比，都通膨啊！還有我們的超市價格比日本加拿大還貴」、「你提出的疑惑，我也有同感。很多人是在表達一種生活秩序正在慢慢失衡的無力感，薪資停滯、物價上升、生產力、租金、人口結構、產業變化，這些看似分散的因素，最終都會反映在每個人的日常生活」、「是沒有到東南亞那樣低啦，但薪水漲的幅度真的跟不上物價」。

不過，也有網友持相反看法，「領3萬月薪的人，可以自問一下你有努力過嗎？醫院看護沒有門檻，1天2500（元），你怎麼不做？不管哪個政府，你不努力，終究就是個底層」、「20年幾乎沒動？你在說笑話嗎？馬英九執政時期還有19000（元）的，好，退一萬步22K，現在最低底薪都多少了，你說20年沒動？講話要有憑有據欸」、「你20年前薪水28000（元）？20年前便當50（元）？奇怪的是你當網軍造謠還不先做功課吧頗呵」。

原文出處：薪水20年只漲2千！他月領30K嘆「薪水像東南亞」掀2派論戰：當網軍還不做功課

