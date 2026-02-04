月領38K 工會怒剝削代理教師

台北市某國中近期招考代理教師，該職缺月薪3萬8000元、聘期僅5個月定期契約，需要接任行政組長管理職，並兼顧12節課務。全國代理暨代課教師產業工會昨天批評，根本是在侮辱老師，呼籲台北市教育局應立即檢討並禁止各校開出此類剝削性職缺，給予代理教師完整一年聘期及合理待遇。

台北市教育局回應，北市代理教師聘期及待遇皆依教育部規定辦理，為保障代理教師權益，北市於教育部修法前，即依全聘期聘任代理教師，且具任教類科階段教師證的代理教師，也比照正式教師採計提敘薪級。

代理教師產業工會指出，根據北市某國中徵才資訊，職務兼任衛生組長，需負責七年級2個班級共10節課及課後輔導2節，月薪3萬8000元，聘期從2月23日至6月30日，等於暑假不支薪。

理事長黃湘仙表示，該職缺低薪高壓，還要負擔無限責任，需接任行政組長職位，且每周還需上滿12節課，聘期卻只有5個月學期約，切割至6月30日，讓老師在7、8月暑假無薪可領、勞健保中斷，此行徑根本是把代理教師視為免洗筷。

黃湘仙表示，這種短期、高壓、低薪且隨時會失業的職缺，要求應徵者具備教學熱忱簡直是道德綁架。這也是為何台北市頻頻發生「三招、四招都找不到老師」的根本原因。

北市教育局表示，經初步瞭解，該校尚未正式公告甄選簡章，代理教師聘期也尚未定案；至於月薪經計算大學畢業代理教師以190薪點起敘，若具教師證且兼行政，月薪為5萬2450元起，如未具教師證且兼行政，月薪為4萬7834元，皆非僅3萬8000元。