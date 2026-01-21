月領5萬！餐飲高薪輾壓一堆企業卻沒人要做 眾人揭2關鍵：職位重新定價

生活中心／王文承報導

一名男子指出，近年服務業薪水持續上升，甚至高於不少產業的入門薪資，不禁質疑這是否代表企業並非開不出高薪，而是只有在「找不到人」時才願意調整待遇。（示意圖／資料照）

台灣早已進入高齡化社會，加上少子化趨勢，餐飲業缺工情況日益嚴峻，業者不得不提高薪資以吸引人力。一名男子指出，近年服務業薪水持續上升，甚至高於不少產業的入門薪資，不禁質疑這是否代表企業並非開不出高薪，而是只有在「找不到人」時才願意調整待遇，並認為企業應重新檢視薪資結構與工作環境，才能改善台灣長期存在的低薪困境，貼文曝光後，引發網友熱議。

餐飲高薪卻沒人要做 眾人揭2關鍵



一名男網友在網路論壇《Dcard》發文表示，近幾年服務業起薪明顯提高，不少餐飲外場職缺開出4.5萬至5萬元的月薪，已高於許多產業的入門薪資。他指出，隨著服務業人力需求增加，部分業者為了補足人力，不得不提高薪資條件，顯示企業並非完全無法支付較高薪水，而是在面臨人力短缺時才被迫做出調整。

原PO進一步認為，若勞工能集體抵制低薪、條件不佳的工作，讓勞動市場回歸供需機制，企業勢必重新檢視薪資與工作環境，進而有機會改善台灣的低薪結構。

貼文曝光後，引起網友熱議，「這類『高起薪』多半是以高工時、高流動率，甚至體力與情緒成本作為交換，並非企業突然變得慷慨，而是職位被重新定價。」、「服務業幾乎禁休六日與節日，高薪往往來自假日加給與加班費，換算下來未必划算。」、「輪班、兩頭班、全班制，等於整天被綁在公司，作息難以正常，高薪其實是用生活品質換來的。」

此外，也有網友從人口結構與勞工自我定位角度分析，「當多數人開始擁有選擇權，資方就不得不調整條件，逐漸形成新的市場共識」、「關鍵還是人口問題，以前是你不做有人做，現在是我不做你未必找得到人」、「市場機制要發揮作用，得先從個人不把自己卡在低價位置開始」。

