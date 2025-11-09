月領8萬被動收入！他堅持上班「不配合這件事」 網感嘆：人家是有底氣

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

在物價高漲、薪資成長緩慢的時代，許多人選擇透過投資增加「被動收入」。近日，有網友在Dcard提到，一名同事從十幾歲起就長期投資，如今每月可穩定領取超過8萬元的被動收入，即使在一般公司領著基本底薪上班，也毫無經濟壓力，讓原PO忍不住感嘆，「他單純出來做身體健康的。」

在物價高漲、薪資成長緩慢的時代，許多人選擇透過投資增加「被動收入」。（示意圖／Pixabay）

原PO表示，這位同事雖然沒有金錢上的壓力，但仍規律地上下班。每天早上8點準時打卡、下午5點準時離開，假日出勤、加班一律拒絕。若有事情，便依法請事假、病假或家庭照顧假，從不勉強配合同事的需求，「他真的不太管別人方便不方便，就是照勞基法走」。

貼文曝光後，引起大批網友討論，多數人認為這位同事「有底氣」，不必被工作綁死，「人家就是因為有錢，所以可以選擇不被壓榨。」不少網友也直言，這名同事反而是職場中少見的「清流」，明明可以不用工作，卻還願意出來上班，「在沒有經濟壓力的情況下，工作本來就是做身體健康或滿足自我成就的追求」。

不過也有人指出，公司若真因一人請假就受影響，「那應該檢討的是人力配置，不是依法請假的員工。」

