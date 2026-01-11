一月颱風有機會生成？下週回溫上看28度 日夜溫差大

未來一週氣溫可望一天比一天回升。（示意圖／Pixabay）





受冷氣團影響，各地夜晚、清晨仍偏冷，不過明天起冷空氣將逐漸減弱，未來一週氣溫可望一天比一天回升，到了週五白天高溫可達24至28度。此外，菲律賓東方海面有擾動醞釀發展，是否增強為熱帶性低氣壓甚至颱風仍需觀察。

回溫有限 夜冷日暖差距大

中央氣象署預報員劉沛滕指出，冷氣團減弱後雖然白天回暖，但西半部雲量不多時，夜間輻射冷卻更明顯，清晨低溫仍有機會下探，日夜溫差也會拉大；週二、週六還有兩波東北季風接力增強，迎風面水氣略增，北部、東半部及山區降雨機率會稍微提高，其餘地區多為偏乾的多雲到晴天氣，沿海則要留意較強陣風。

氣象專家鄭明典也在臉書發文指出，週末前後同一時間的氣溫分布差異明顯，並非一定有暖空氣來襲，關鍵往往在雲量多寡。表示雲像「大地的暖被」，雲多時夜間降溫較不明顯，雲少則更容易出現偏冷清晨。

菲律賓東方擾動醞釀 成颱待觀察

菲律賓東方的擾動是否會發展成颱風？劉沛滕表示，週五、週六菲律賓東方可能有低壓雲系發展，後續是否形成熱帶性低氣壓或颱風，仍是接下來觀察重點。依過去統計，西北太平洋1月平均約生成0.4個颱風，雖然並非完全不會生成，但侵台案例並不常見，仍需視環境條件與路徑變化再做判斷。

