即時中心／黃于庭報導

《財政收支劃分法》於立院爭議多時，藍白日前挾著人數優勢，聯手否決行政院提出的覆議案，而府院15日拍板以「不副署」抗衡；不過，卻傳出民進黨內對此決定有雜音，綠委王世堅先前受訪也表示，身為執政黨就要「萬事隱忍」。對此，黨秘書長徐國勇回應，不副署不是終極目的，而是希望朝野坐下來談。

有關行政院不予副署決定，王世堅先前談到，執政有幾個要務原則，例如「抓大放小」，若往小處著眼、意氣之爭的話，那會犯了「看到江山，沒看到全景」的毛病。

廣告 廣告

王世堅認為，即便在野黨有蠻橫野蠻、不講理的地方，但身為執政者就是要萬事隱忍，用協商的方式盡量化解衝突，就是所謂的「求同存異」，這是民主常規，民主政治沒辦法永遠一帆風順，本來就有不同政黨、不同聲音，不是任何事都一蹴可幾，不需要那麼急促。

快新聞／有雜音？王世堅籲執政者萬事隱忍 徐國勇曝不副署「終極目的」

民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞資料照）

對此，徐國勇昨（18）日受訪指出，不是黨內有雜音，民進黨本來就是多元政黨，每個人都可以表達自己的意見。他也強調，不副署不是終極目的，而是希望在野黨、執政黨，大家坐下來談，為國家找出最好的方向。

因此，徐國勇表示，「國民黨搞砸了，也搞錯方向」，本來就是要坐下來談，且從憲法就可以知道，院際協調是總統的權力，有點法律常識就知道，權利跟義務永遠是相對的，怎麼連常識都不懂呢？

對於王世堅呼籲「坐下來談」，徐國勇也認為是好事，但問題是國民黨不談、沒出席，也就是王世堅講的「沒出息」。

原文出處：快新聞／有不同聲音？王世堅籲執政者萬事隱忍 徐國勇曝不副署「終極目的」

更多民視新聞報導

最新／劉書彬遭指控「對下屬無差別職場霸凌」 前助理嗆：應辭職

電爆羅智強、翁曉玲、王鴻薇 「政院新戰神」張惇涵發聲了

美股全面收高！台股早班大漲逾3百點 台積電開1455元、漲25元

