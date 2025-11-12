有中共常委在偷用? 網傳竟然出現中南海IP 北京急令蘋果下架2款同志交友App
[Newtalk新聞] 近日蘋果公司證實，依中國官方命令，兩款受 LGBTQ 族群喜愛的同志交友軟體 Blued 與 Finka，已從中國區 App Store下架。知情人士透露，這項要求來自中國國家互聯網信息辦公室，理由未具體說明，但外界普遍認為，與中國近年對多元性別議題的審查趨嚴有關。
據報導，蘋果發言人向《法新社》表示，公司依照中國法規行事，「我們遵守營運所在國家的法律」。他指出，Finka 的開發商稍早已主動在海外市場撤下該應用，而 Blued 近年則僅限中國地區上架。《法新社》嘗試聯繫中國國家互聯網信息辦公室及兩款App的營運公司，均未獲回應。
據中國網友回報，Blued 與 Finka 的完整版在蘋果與安卓商店已無法下載。兩者皆由香港企業持有，前者長期為中國最具影響力的同志交友平台之一，全球用戶逾五千萬人。儘管主程式被撤下，Blued 精簡版仍能在中國區 App Store 搜尋到，而國際版 HeeSay 則繼續在境外營運。根據 App 商店頁面說明，HeeSay 標榜「連結全球 5400 萬 LGBTQ 個體」。
有消息指出，除了 Blued 與 Finka 之外，美國知名交友軟體 Grindr 也遭同步下架，甚至連海外華人同志組織「華人彩虹聯盟」的公眾號內容也被清空。X 帳號新聞調查稱，疑似有人透過 APP 地圖功能在北京中南海一帶發現「特定帳號」，引發揣測，但目前未獲任何佐證。
