有中國身分證！逾50人「包含中配」已被註銷國籍 這2名人也逃不掉

日前政府展開清查在中國有設籍、領用中國護照或中國身分證，卻同時擁有台灣身分證的「雙重國籍」者。知情官員透露，如今已有超過50人的台灣身分被註銷，其中包含不放棄中國身分的中配（中國籍配偶）、在福建任教的張立齊、在世界運動賽事上高舉五星旗的李東憲等。

先前內政部指出，若查獲國人持有中國身分證，將依法註銷中華民國國民身分證，並同步通知外交部、移民署及戶政單位，取消相關權益。移民署則指出，只要接獲通報或檢舉，經查屬實，就會依法調查並通報戶政機關註銷戶籍。

如今清查行動展開，11月初《民視新聞網》報導，知情人士透露，「註銷台灣身分」的名單中有不少知名人士，包括在中國福建任教的張立齊、曾在2023年亞太壯年運動會勇奪銅牌的前跆拳道國手李東憲，以及泉州台青創業園區負責人林金城。

在福建教書的張立齊，擁有台灣戶籍，卻高喊加入共產黨。（合成圖／翻攝自北京日報、廈門廣電微博)

張立齊領有福建定居證、2017年撰文表態願意加入共產黨；李東憲則領有中國身分證，2023年參加亞太壯年運動會跆拳道比賽奪銅，卻在頒獎時高舉五星旗；林金城也是有中國身分證，因涉及偽造文書、詐欺等多罪遭通緝。

根據《自由時報》報導，包含張立齊、李東憲等，目前政府已註銷逾50人的台灣身分，被註銷者中還有中配，其中部分人是拿台灣戶籍、中華民國身分證，但不放棄中國國籍，還想領當地的退休金、繼承那邊家屬的遺產。熟稔中共統戰的官員表示，本次除籍主要針對持有中國身分證，不包含「煽動武統中配」的部分。

