即時中心／林耿郁報導

歷史是客觀事實的總和，但似乎有些人更重視主觀意識的滿足；高雄有一名教師，日前教學二戰後台灣土地改革制度，沒想到竟遭痛批這是「威權」遺毒，揚言投訴教育處。氣得這名教師痛批，匿名濫訴「毀了多少好老師的熱情」？

歷史禁評？近年不少教師經常感嘆「學生越來越難教」，但背後的真相，其實是「家長、社會越來越不講理」。

高雄就有一名國文補習班老師發文感嘆，日前自己前往學校代課教學社會科，卻意外引來家長揚言投訴的無妄之災。

一位名為「余佐」的教師發文表示，當時自己正好上到二戰後台灣的一系列土改政策，包括「三七五減租」、「公地放領」與「耕者有其田」。

沒想到下課後竟接到電話，質疑他將「政治帶入學校」、為什麼要講威權時代？揚言要投訴教育局處理。

濫訴摧毀教師熱情！教育現場持續崩壞

余佐表示，在聽到投訴威脅後「瞬間點燃我的怒火」，立刻與對方對嗆有本事投訴、卻只會匿名，「什麼爛東西」，現在就投訴，最好法院見；對方也持續放話，「我一定會到教育局投訴你」雙方最終不歡而散。

後續他並未接到任何法院通知；而余佐與這名「投訴人」的對嗆，驚動整個學校大辦公室，獲其他教職員讚賞「做了我們都不敢做的事」。

「就是這種人，就是這種匿名爛制度，可以無止盡的濫訴，毀了多少好老師的熱情」！余佐感嘆，最後自己還是選擇離職了，畢竟現行教育制度「動輒得咎」，既然自己無法發揮所知所學，「位置留給適合的人吧！」





原文出處：快新聞／有事嗎？上課教「三七五減租」挨批政治入侵校園 他霸氣回擊：法院見

