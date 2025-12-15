即時中心／顏一軒報導

日本首相高市早苗近期一席「台灣有事」的國會答詢，引起中國不滿，因此對日本祭出旅遊警示、停止進口水產品等舉措，甚至就連日本天后級歌手濱崎步原定11月29日在上海舉辦演唱會，都不明原因被喊卡。中國外交部今（15）日宣稱，日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂公然與「台獨」分裂勢力勾連，因此將對他採取「反制措施」。





《日本電視台》新聞網（NNN）報導，中國外交部在今天以「違反一中原則」為由，宣布對岩崎茂展開制裁，除了凍結他在中國的資產外，也將禁止他入境中國；岩崎茂曾在2012至2014年間擔任自衛隊統合幕僚長，並於今（2025）年3月被聘為行政院政務顧問。

據了解，由總統賴清德今（2025）年所率領的行政團隊，特別邀請前日本東京都區會議員野崎孝男與岩崎茂出任我國行政院政務顧問。

政大國際事務學院副教授石原忠浩當時分析，這是台灣政府首次正式任命日本籍顧問，「這樣的象徵意義很強，代表賴總統對日本議題的重視」、「這樣的安排也登上日本國內多家重量級媒體，讓我們切實感受到，在政界與政務層面的台日往來，確實正在深化當中」。

政大國際事務學院副教授石原忠浩。（圖／民視新聞資料照）





原文出處：快新聞／有事嗎？岩崎茂任台灣政務顧問 中共竟稱「勾連台獨勢力」宣布反制

