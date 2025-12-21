有些人傷害別人卻毫無愧疚？醫曝真相「天生沒有心理痛覺」

部分人在生活中反覆傷害他人卻從不感到內疚，台北榮總遺傳優生學科主治醫師張家銘指出，這並非受害者太心軟，而是對方大腦「學不到後果的重量」，並提出四大辨識關鍵協助民眾自保。

張家銘說明，反社會人格者可能產生後悔情緒、害怕受罰，只是衝動難以控制。（圖／pxhere）

張家銘援引《神經科學與生物行為評論》期刊研究，從計算精神醫學角度剖析反社會人格障礙與精神病態的差異。他表示，這些觀察線索能協助民眾在職場、家庭或親密關係中辨識潛在風險。

關於第一項辨識關鍵「後果有沒有留下痕跡」，張家銘說明，反社會人格者可能產生後悔情緒、害怕受罰，只是衝動難以控制；精神病態者則是事過即忘，受到懲戒後情緒反應極為短暫，下次仍會重蹈覆轍。研究顯示此現象與大腦懲罰學習能力相關，懲罰訊號無法被寫入大腦價值系統。

第二項關鍵為「能不能真正感受情緒」。張家銘指出，精神病態者在神經層次上，杏仁核對他人痛苦與恐懼的反應低下，腹內側前額葉整合情緒與道德價值的功能出現異常，因此他們能夠分析對錯、模仿情緒表現，卻缺乏真正的情緒重量。相較之下，反社會人格者通常仍保有情緒反應，只是控制能力較差。

張家銘解釋，反社會人格者知道行為不對、內心存在衝突但當下無法控制。（示意圖／Pixabay）

針對第三項關鍵「追求刺激還是連結」，張家銘表示，多巴胺獎賞系統偏向即時回饋的人，容易對刺激上癮、對平淡生活無感。精神病態傾向者特別容易被風險、操控感、權力與高刺激環境所吸引，對穩定關係與日常付出感到空洞厭煩，這是獎賞參數被調歪的結果。

第四項關鍵則是「煞不住，還是不覺得有煞車」。張家銘解釋，反社會人格者知道行為不對、內心存在衝突但當下無法控制；精神病態者則根本不覺得有何不妥，規則對他們而言只是工具。這分別對應前額葉皮質抑制功能不足，以及情緒價值系統本身的低反應。

張家銘提出生活建議，若對方大腦本來就對懲罰與內疚反應低落，期待他「想通」或「自省」在生物學上相當困難。他建議以環境結構取代情緒期待，對這類大腦而言，清楚、即時、固定的外在回饋比情緒暗示更為有效，包括將規則寫清楚、後果一致不變動、避免灰色地帶。

張家銘強調大腦可塑性並非永遠存在，越早出現這些特徵，越需要穩定作息、降低高刺激環境。（示意圖／photo AC）

針對兒童與青少年族群，張家銘強調大腦可塑性並非永遠存在，越早出現這些特徵，越需要穩定作息、降低高刺激環境、避免獎賞系統被過度放大，這屬於神經發育策略而非單純管教技巧。他補充，慢性壓力與神經發炎會削弱前額葉與杏仁核的連線，睡眠品質、腸道健康與代謝穩定是大腦決策的基礎。

張家銘表示，「理解，不是為了原諒，而是為了不再錯用力氣。」他強調並非每段關係都能等到對方變得有感覺，設立界線甚至選擇離開有時是最理性的決定。看懂反社會人格與精神病態的差異，不是讓社會更冷漠，而是讓人們更清醒、更安全，懂得分辨本身就是一種成熟的善良。

