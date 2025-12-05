有些親人很遙遠／楊子

楊子

對我而言，有些親人確實很遙遠。而這份距離，早已經脫離了地理上的經緯線，測量的是心與心的溫度。

我們這一代人，是在大家庭的餘暉中長大的，但我們繼承的卻是小家庭的自給自足。大家長主持的團圓不再是常態，血脈相連的親屬，各自在生活的軌道上加速前進。每個人擁有獨立的生活圈、封閉的社交場域，沒有交集，便沒有摩擦，當然，也少了溫度的傳遞。

當然，仍有幸運的暖流。那些始終熱絡的長輩，他們用心維繫著親情的網絡，像燈塔般時常與我們聯繫。但我們都明白，這份熱絡是透過電話線和節慶的空檔艱難維持的。畢竟，每個人都有自己的柴米油鹽、自己的家庭方舟需要照管。

廣告 廣告

然而，當那些偶爾舉辦的家庭聚會真的來臨時，空氣中便會瀰漫著一股難以言喻的「尷尬」。

那是一種奇特的體驗：你站在一屋子的親戚中央，那些擁有你血液裡相似基因的人，卻必須透過一張口，一個個被標籤化地重新介紹。「這是你三叔的兒子。」「這是你大姨的孫女。」

剎那間，我們都是站在血緣光譜上的陌生人，聞過彼此的名字，卻從未交疊過彼此的人生。晚輩們的眼光交會，讀到的盡是同樣的茫然。

這些親人，從未與我們結怨，卻在不知不覺中被推向遠方。他們的樣貌，他們的近況，甚至不如樓下警衛的換班時間、不如每天早晨早餐店老闆娘的招牌笑容來得清晰。這份疏遠，不是因為冷漠，而是因為現代生活的切割太過俐落。

我們必須承認，這份「心的遙遠」已成為時代的底色。

當我們面對著這些血緣關係上的疏離時，除了無奈地說一句「這也沒辦法」，或許更應該叩問：我們究竟要讓生活的慣性，奪走多少份生命中最本質的連結？

如果親情是一條河，我們不該任由它在各自的岸邊乾涸。或許，我們能做的，是從這份坦誠的失落中，重新伸出雙手，試著去縮短那些「心」的經緯線。