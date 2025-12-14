有些錢真的別省！ 50歲男「食用油」重複使用慘罹肝癌

有些錢真的別省！腫瘤科醫師廖繼鼎分享有一位50多歲男子，總是重複使用食用油來油炸食物，最後還拿來炒菜，最後不幸罹患肝癌。他提醒，回鍋油可能產生反式脂肪酸，與油脂氧化產物等有害物質。

一位50多歲男子總是重複使用食用油來油炸食物，最後還拿來炒菜，不幸罹患肝癌。（示意圖／Pexels）

林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎在YouTube頻道「出神入化廖醫師」發布影片表示，他行醫30年，看過太多因過度節省，而危害健康的案例，例如很多家庭習慣把炸過食物的油留下，重複油炸或拿來炒菜，認為這樣可以省錢。

廖繼鼎指出，食用油經過反覆加熱，會產生對人體有害的物質，包括反式脂肪酸、油脂氧化產物，吃進去會增加身體負擔、長期下來可能會增加罹癌風險，為了省一點點油錢，讓自己處在可能致癌的環境中「這樣真的划算嗎？」

長期食用含有有害物質的回鍋油恐會致癌。（示意圖／Pexels）

廖繼鼎指出，上述50多歲的男子就是一個令人遺憾的案例，男子極為節儉，家中食用油總是重複使用多次才更換，後來被證實罹患肝癌，雖然肝癌的致病原因複雜，不過，長期食用含有有害物質的回鍋油，可能是其中一個重要致病因素。

廖繼鼎指出，男子在得知罹癌後，非常後悔與自責，感嘆「早知道當初不省那一點油錢，現在不會受那麼多的苦」，但現實生活，類似案例不勝枚舉，許多家庭習慣保留油炸油，以供下次使用，認為可以省錢，卻不知回鍋油會產生反式脂肪酸、油脂氧化產物等有害物質，吃下肚後便會日積月累侵蝕健康。

