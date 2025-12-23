「有人又要蹲角落森七七了」王ADEN校唱遭疑公審女學生 觀傳局出手開除跨年演出資格

王ADEN近日因校園耶誕活動表演中的臨時互動引發爭議，事件延燒至其跨年演出資格。（翻攝自threads/adenwang_）

新生代歌手王ADEN近日因一場校園耶誕演唱會在網路上引發軒然大波。演出過程中，該校一名女高中生在老師引導下走上舞台與偶像同台跳舞，然而王ADEN當場傻眼中斷演唱、臭臉蹲坐舞台邊緣，相關畫面在網路流傳後引發兩極討論。

儘管學生事後馬上道歉、校方也出面說明為誤會，但王ADEN轉發影片的方式仍被部分網友質疑「形同公審」，爭議持續延燒，甚至波及他即將登上2026年台北跨年晚會的演出資格，主辦單位 臺北市觀光傳播局稍早也做出回應，確定王ADEN將不會在跨年演出。

王ADEN校唱爭議怎麼回事？女學生登台引發哪些討論？

事件發生於上週五（19日），王ADEN受邀至一所高中參與耶誕活動演唱。表演期間，一名女學生在老師指示下走上舞台，原意是於台下互動應援，卻因溝通誤會直接登台。

影片中顯示，王ADEN發現後表情轉為嚴肅，隨即蹲坐舞台邊緣並暫停演唱，現場氣氛一度顯得尷尬。相關片段隨後在社群平台流傳，引發大量討論。

女學生致歉、校方說明 強調並非刻意干擾

事後，該名女學生在社群平台發文道歉，表示並非有意打斷演出；校方街舞老師也出面解釋，原本僅希望學生在台下隨音樂互動，藉此吸引偶像王ADEN注意，因指示誤解才會發生登台情況，強調整起事件是溝通錯誤所致。

轉發影片惹議？網友質疑處理方式不當

在學生道歉後，王ADEN轉發相關影片並表示已不再介意，不過，有網友發現轉發內容未完整呈現道歉段落，另搭配一張「看上去笑得十分無言」的自拍照，引來部分聲音質疑此舉「觀感不佳」「容易引導粉絲情緒」。

也有網友指出，身為公眾人物，面對突發狀況與未成年學生，應展現更成熟的危機應對能力。

王ADEN如何回應？

面對爭議，王ADEN隨後在Threads發文說明，坦言當下無法立即做出最理想的反應，也理解外界批評。他強調，該名學生並不知道相關舞台規範，呼籲網友不要將怒氣轉向學生本人，「同學就是一個可愛的興奮小妹，我跟他很good，別在網路上罵她，說一些不會在面對面說出來的話。」並表示若自身判斷有不足之處，會持續學習改進。

跨年演出會受影響嗎？觀傳局如何回應王ADEN風波？

由於王ADEN名列2026台北跨年晚會演出陣容，部分網友質疑事件涉及對未成年者的公開輿論壓力，進而陳情點名主辦單位說明立場。

對此，臺北市觀光傳播局回應表示，其相當重視跨年晚會藝人形象，經內部討論後，稍早公布「臺北跨年晚會確定不會有王ADEN的演出」。

觀傳局評估後，確定將王ADEN於北市跨年演出中除名。（翻攝自Threads）

對於此陳情的處理速度，不少網友留言誇讚：「觀傳局這次反應好快，才剛陳情完沒多久」「觀傳局讚！ 讓妹妹知道這世界的大人不是都跟她的前偶像跟老師那麼差勁」「支持觀傳局👍」「必須推一個，有效率且重視市民的聲音」也有網友留言酸王ADEN「成功爭取跨年自己在家大跳」「有人又要蹲在角落森七七了」「太牛了 王欸登這波操作徹底把自己搞登出了⋯⋯⋯」「又可以在街上把原本要給粉絲的舞 大跳一場了」「他會在留言區性騷擾女性，這種人最好消失👍🏻」

