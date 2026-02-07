有人單趟通勤超過1小時？這地上班族哀號：塞車就占一半

通勤時間是許多上班族找工作會考慮的因素，一名網友好奇，有人上班到公司要花超過一小時的嗎，「這樣生活不累嗎？」話題掀起熱烈討論，大票網友直言，每天通勤單趟一小時以上的人很多，有些是跨縣市上班；也有不少在竹科工作的網友哀號，每天早上塞車就占一半時間了。

一名網友日前在PTT發文表示，先前得知日本上班族，很多人通勤單趟就超過2小時，讓他相當驚訝，也好奇在台灣，是否有人每天出門上班就要花超過一小時，「如果是女生還要早起化妝，這樣生活不累嗎？」

廣告 廣告

話題引發許多討論，一票網友直言，每天早上通勤一小時的人多的是，「光從三重到內湖上班就要一小時了」、「需要住淡海豪宅的來回答嗎」、「有啊，因為找不到錢多事少離家近的工作」、「認識的就有人從新竹到台北上班」、「朋友每天從屏東萬丹開車到台南仁德。」

留言中不少網友提到，在竹科工作的人通勤時間普遍偏長，「單程一小時很久嗎？科學園區的含塞車有一半吧」、「我南港通勤竹科」、「這竹科日常不是嗎？」

不過也有通勤族認為，若搭乘大眾運輸工具，還能補眠或滑手機打發時間，「能在車上休息就還好」、「上車馬上睡覺，睡醒就下車」、「我每天去上班要一個半小時，剛好看一集劇。」

更多中時新聞網報導

酷龍姜元來坐輪椅現身 仔仔言承旭互相攙扶

陶晶瑩、Ella悼小胖老師盼安息

NBA》公鹿忍痛開價 字母哥不想當勇士