有人因京華城案殞落！陳佩琪嗆民進黨：牽連無辜、逼死人命

京華城案及民眾黨政治獻金案進入最後言詞辯論階段，民眾黨前主席柯文哲等被告近日出庭，柯更怒轟總統賴清德，不要把司法當政治工具。柯文哲的妻子回憶檢察官辦案的過程，直呼「有什麼樣的老闆， 底下就會出現什麼樣的人」，並痛批民進黨，「牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天！」

柯文哲和陳佩琪。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

陳佩琪今天（12日）在臉書上發文表示，去年8月30日，柯文哲被抓去偵訊室問上幾天幾夜，檢察官林俊言問京華城案，柯說不知道，那時都在防疫、沒參與，林問不出所以然，改換檢察官唐仲慶上場，問政治獻金案，柯文哲生氣了，說你們用京華城案把我抓來問 ，問到一半，改問政治獻金，且這實在有夠離譜的，候選人這麼忙，申報當然都是委託會計師處理的，難不成帳目要候選人自己去對嗎？「結果呢…唐仲慶說你不知情吼，是這樣喔， 然後就聲押他了。」

陳佩琪指出，雖然後來朱法官說目前這個人沒有介入的證據，所以無保請回，但換了一個法官，在同一批資料下，柯文哲就被收押了，就此就被抓去在暗無天日的牢房內關了一年，聽說後來這兩位檢察官都調去別的地方，升主任檢察官了，「有什麼樣的老闆，底下就會出現什麼樣的人，人想升官沒錯，操控你生殺大權的老闆是怎樣的人，底下的人就知道要怎麼表現去迎合老闆的喜好，如此老闆才會投來關愛的眼神。」

柯文哲。（圖／中天新聞）

陳佩琪說，有曾在市府工作過的朋友，看到李文宗莫名其妙被押進去，導致他每天去看信箱看是否有飛來傳票，用這段來形容去年9到12月間風聲鶴唳的氛圍，真是貼切極了。「當時的確是這樣啊！ 那時網軍一直橘子、 橘子的，這要是我，我也不敢回來啊！」她則回應對方，「李文宗就僅一則表達感謝的簡訊， 結果就是羈押11個月兼2000萬保釋金，請問你是橘子，你敢回來嗎？」

陳佩琪表示，不堪回首的去年底那4個月，民眾黨幾乎所有黨公職、柯文哲所有的朋友、手機通訊簿和賴上曾經和他聯絡過的人，通通都被叫去北檢問一輪，有些人還不只一次，那時家裡要是有養寵物，大概也會被套上頸圈拖去問， 反正只要跟柯文哲有關的、會發聲的，不管是汪汪、 喵喵、 咩咩的，一概抓去猛問一番。

柯文哲和陳佩琪。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

陳佩琪還引述李文娟在法庭上所言，直指有人性命因此而殞落，這事件不管最終結局如何，造成的傷痛是永遠回不去了，「民進黨，你們陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天！」

