有人在桃園機場丟煙霧彈、持刀挾持旅客怎辦？無差別攻擊演練桃機登場 楊偉甫：提高警覺不能有任何鬆懈

超逼真演練在桃園機場登場！桃園機場於4日下午在第二航廈接機大廳舉行無差別攻擊危安事件演練，演練情境設定為2名歹徒於接機大廳投擲煙霧彈，並持刀無差別攻擊旅客，場面相當逼真、過程貼近現實。機場公司表示，透過實地操演，驗證跨單位指揮調度與即時處置能力，可有效強化桃園機場應對重大突發危安事件之聯防能量，展現維護旅客安全的決心。

桃園機場公司董事長楊偉甫表示，桃園機場是國家重要的交通樞紐與關鍵基礎設施，每日承載大量旅客與航空運輸任務，其安全與穩定不僅關係到旅客的生命財產安全，更攸關國家整體社會運作與國際形象。近期國內外發生多起突發性、無差別攻擊事件，必須隨時保持高度警覺，不能有任何鬆懈。

機場公司指出，演練過程為歹徒於接機大廳投擲煙霧彈，並持刀無差別攻擊旅客，機場保全人員發現後，立即通報營運控制中心（OCC）啟動聯防機制，除廣播引導旅客疏散外，並同步通報消防大隊及醫療團隊進場待命。1名歹徒先遭特勤保全有效牽制，隨後由航警局線上警力持盾牌、月牙鏟迅速壓制；另1名歹徒則挾持旅客作為人質，與警方對峙，隨後由保安警察大隊特殊任務警力（SWAT）受命執行精準攻堅，順利解救人質並制伏暴徒。最後由機場消防大隊、醫療中心及特種防護團接手，於現場執行傷患檢傷分類與緊急救護，展現完整應變流程。

機場公司強調，本次演練以「貼近實況、強化聯防、即時應變」為核心目標，秉持「立即發現、快速反應」的精神；透過情境模擬與跨單位協同作業，檢視通報流程、指揮體系、人員應變與疏散是否確實到位，同時也藉此發現潛在問題，作為後續精進的重要依據，未來將持續提升機場整體安全防護與危機處理能力，落實保護與服務的雙重使命。

