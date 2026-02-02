「有人拿西瓜刀追情侶⋯」三重男自摔暴怒返家拿刀、鐵棍尋仇 目擊路人深夜嚇壞報警

32歲龔姓男子暴怒返家取出西瓜刀、鐵棍回現場叫囂，民眾嚇壞報警。（翻攝畫面）

「第一次報警，在對面看到有人拿西瓜刀追逐情侶⋯超可怕 」一名網友深夜在Threads驚恐發文。新北市三重區昨（1日）深夜發生一起因行車糾紛升級為持械恐嚇事件！一名男子因變換車道未打方向燈，遭後方騎士按喇叭提醒後不慎自摔，竟惱羞成怒返家拿出西瓜刀與鐵棍重回現場叫囂。警方接獲報案後火速出動，成功將人制伏，全案依法送辦。

只是按喇叭提醒 為何演變成持刀對峙？

警方調查，昨（1日）深夜11時17分，32歲龔姓男子騎機車行經三重區三和路四段，準備往仁愛街方向行駛時，向右切換車道卻未依規定打方向燈。

後方20歲許姓男騎士見狀按鳴喇叭提醒，龔男疑因突受驚嚇，當場失控自摔。起身後，龔男未檢討自身狀況，反而將怒氣轉向許男，雙方在路邊爆發口角衝突。

返家拿西瓜刀再折返？ 現場民眾嚇壞報警

衝突發生後，龔男因住家就在事發地附近，竟憤而返家取出一把西瓜刀及一支鐵棍，再度回到現場，對許男大聲叫囂並出言恐嚇。

持械行為引發路過民眾恐慌，擔心衝突失控，隨即通報警方處理。

警方快打到場 持刀男子當場遭壓制

三重分局勤務指揮中心接獲報案後，立即啟動「快打部隊」趕赴現場。員警抵達時，發現龔男情緒激動、手持刀械，立刻喝令其放下武器，並採取強制措施將人控制，現場順利解除危機。

警方指出，龔男行為已嚴重影響公共安全與社會秩序。訊後依《社會秩序維護法》《刑法》將龔姓男子移送新北地檢察署。

