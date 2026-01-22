有人搶劫！中壢分局防搶演練逼真 攜手農會強化預防犯罪知能

中壢分局今日下午與「中華民國農會內壢分部」共同舉行防搶演練。圖：警方提供

桃園市中壢警分局為預防春節前夕歹徒因覬覦錢財，伺機搶劫銀行，今(22)日下午與「中華民國農會內壢分部」共同舉行防搶演練。

此次演練由一名頭戴安全帽、口罩的員警飾演持槍歹徒。圖：警方提供

此次演練由一名頭戴安全帽、口罩的員警飾演持槍歹徒，利用農會無保全駐衛疏於防備之際，先行進入農會營業廳觀察現場，因進入農會未脫下安全帽，為農會職員發現形跡可疑，上前規勸進入農會提、領款或辦理業務，依規定需脫下安全帽，歹徒未予理會即掉頭騎機車離開，機警農會職員記下歹徒機車車號後，由主任向中壢分局報案。

中壢分局獲報後，立即派出巡邏網趕往現場了解，發現歹徒所使用的交通工具是一部失竊贓車，立即請求線上巡邏網協助攔查該贓車；不死心的歹徒見警車離開農會，殊不知有兩名便衣警察留在農會埋伏守候，竟大膽再度回到農會，持槍進入大聲喊「搶劫，錢拿出來！」，立即被平時訓練有素的勇警制伏逮捕。

由於飾演持槍搶匪的警員動作到位，且非常融入劇情，在模擬歹徒行搶的過程中，真實呈現警匪對峙及歹徒制伏場面。中壢分局表示，此次防搶演練活動，利用現場生動演練方式，期望能更加能夠吸引民眾目光，提升金融機構及民眾強化預防犯罪知能。

中壢警分局長林鼎泰也強調，警方於重要節日安全維護工作期間加強宣導「防竊、防搶、防詐騙」，展現警察維護治安之決心，共同營造洋溢著「平安、祥和、快樂」的社會氛圍，讓民眾過一個順遂、如意的春節。

