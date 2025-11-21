有人搶劫！賊偷車搶包 變裝、撘小黃混淆警

新北市蘆洲區發生一起搶劫案，一名男子騎著偷來的機車，在凌晨時分搶走上班民眾的包包後逃逸。這名40歲賴姓嫌犯作案手法狡猾，不僅棄置贓車於社區地下室，還轉搭計程車前往台北市士林區躲藏，並進行變裝以逃避追查。被害人除了包包內的財物被搶，還擔心車鑰匙遭竊導致愛車可能被開走。警方經過縝密調查，最終在嫌犯返回住處附近時成功將其逮捕。

嫌犯騎乘偷來的機車，鎖定路上的民眾，搶奪包包。（圖／TVBS）

這起搶劫案發生在新北市蘆洲長安街，時間是21日凌晨4點多。當時天色昏暗，郭姓被害人正走在上班途中，一名騎士緊貼左側靠近，迅速伸手搶走了他的包包後逃離現場。郭姓被害人表示，他當時有點嚇到，因為事發突然，他平時都會提早出門步行前往桃園上班。他描述自己從家裡走到停車場的途中，走了約一半路程時，後方摩托車突然靠近並搶走包包。

包包內裝有現金、手機及家裡鑰匙等重要物品，全被搶走。郭姓被害人立即報警，同時也十分擔心嫌犯可能會利用被搶走的鑰匙回到現場開走他的車。為了安全起見，郭姓被害人請同事從桃園將備用車鑰匙送到蘆洲，以便他能將車輛開走，因為車子的遙控器和鑰匙都被搶匪拿走了。

經警方調查，40歲賴姓嫌犯作案後逃往泰山區明志路，將機車棄置在一處社區地下室。警方追查到這輛機車時，聯絡車主才發現這輛車也是被偷的，車主因忘記拔鑰匙而被直接騎走。賴姓嫌犯為了躲避警方追查，刻意製造斷點，不僅改搭計程車前往台北市士林區，還進行了變裝。

然而，嫌犯繞了一大圈後終究要回到住處，最終被埋伏的警方攔截並成功逮捕。警方將穿著白色羽絨背心的搶匪上銬帶走，結束了這起搶包、偷車的犯罪行為。

