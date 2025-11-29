有人為收藏免費遊戲《要塞英雄》花大錢！初代光碟版遊戲拍賣成交價竟達130萬天價

自 2017 年上市以來，由 Epic Games 打造的《要塞英雄（Fortnite）》成為了全球最成功的服務型遊戲之一，到現在為止 8 年了仍然不斷更新更多新內容，讓玩家們願意持續在遊戲中投入時間。而就與其他服務型遊戲一樣，《要塞英雄》的遊戲本體基本是不用錢的，玩家只要下載完遊戲之後就能順利開始遊玩。只不過，這件事對於國外一位玩家來說可能就不是這樣子了－他花了 42500 美元（約130 萬新台幣）買了一套《要塞英雄》初版遊戲。

一套《要塞英雄》實體版遊戲賣出130萬天價(Credit:Heritage Auctions)

綜合外媒報導，這套 2017 年發布的《要塞英雄》XBOX One 光碟版遊戲由 Heitage Auctions 拍賣，遊戲本體被裝在一個透明盒子哩，然後由評價公司Wata 評為最高等級 10 A++，因此也引起了市場上拍賣者們的注意。並且當時那個版本的《要塞英雄》實體版除了能讓玩家們玩到遊戲本體之外，也能玩到 PVE 模式《要塞英雄：拯救世界》。

只是即便如此，這件《要塞英雄》實體版光碟拍賣價達到 42500 美元（約 130 萬新台幣）還是讓人感到無比震驚，畢竟正常來說，想要加入《要塞英雄》的世界根本不需要花任何錢。不過，根據金氏世界紀錄，目前的電玩遊戲拍賣最高價是 2006 年發布的《超級瑪利歐64》，當時那款實體版收藏品成交價達到 156 萬美元天價（約 4680 萬元新台幣）。從這個角度看，或許這次要價 130 萬元新台幣的《要塞英雄》實體版可能還蠻划算的？