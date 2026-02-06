「有人當街揮月斧」誤認砍人 警到場釐清「僅嬉鬧」

員警獲報新北市板橋有民眾當街揮砍。（圖／東森新聞）





昨天晚間，員警獲報新北市板橋有民眾當街揮砍，立刻派員前往了解，但到場發現誤會大了！被通報的兩位民眾其實是朋友，只是拿出攜帶的月斧，這是台灣民間信仰中宮廟陣頭使用的法器，在揮舞打鬧。不過這樣還是觸法。

員警：「報案的，說你們有人拿刀子。」聽到有人報警，兩位民眾滿頭問號。

員警：「你拿刀子，這支吧。」雖然不是刀，但男子還真的從車上拿出一把斧頭。

案發在新北市板橋5號晚間9點多，22歲王姓男子將車停放在智樂路路邊，朋友來找他，他便秀出攜帶的月斧，兩人因此玩鬧起來，不過路過民眾看到嚇壞了，通報有人當眾揮砍。

廣告 廣告

即便是誤會，但當街揮斧就是不對，而且這種月斧，是台灣民間信仰中宮廟陣頭使用的法器之一，應該用於廟會而不是路邊。

員警將月斧沒收，王姓男子也將被依違反社維法移請裁處。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

新北獨居男「一出門就倒下」 猝死家門死因待查

獨家／男醉倒騎樓被路人唸「浪費資源」竟怒揍消防員

新北男拒檢狂飆連續違規還欲撞警 新北警開罰4萬扣照

