有人知道文林北路上在捉什麼嗎 北投警演練太逼真 快打擒搶匪引圍觀

MEITU 20260115 120717519

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】這麼多警察，每個都全副武裝，還攜帶重型槍械，集結在這裡，是發生了什麼事嗎？

MEITU 20260115 120735153

北投分局有鑑於年節前金融機構、銀樓等財物資金匯集處所，均有大量資金匯入(兌），民眾亦會提取大量現金，而成為歹徒覬覦下手目標，以致發生強盜、搶奪、人質挾持等重大治安事件，造成社會動盪不安。為防範民眾與金融機構等財物匯集處所遭受不法侵害，於1月13日16時假「玉山商業銀行石牌分行」舉辦防搶暨攔截圍捕演練，加強快速打擊部隊反應能力。

廣告 廣告

MEITU 20260115 120753925

分局長李紹榆親自領銜演出，以優勢警力、嚴密部屬、溫馨喊話突破犯嫌心防、束手就擒。演練中警力與金融機構職員相互配合，過程環環相扣，逼真的演技與大批警力，引發民眾圍觀，並於社群網站引發討論。

MEITU 20260115 120816432

警方維護金融機構安全，共同執行攔阻詐騙工作，是關係非常緊密的夥伴，希望藉由防搶、阻詐演練強化彼此默契，提高金融機構的警覺性及應對危機能力，同時也提高民眾識別詐騙行為的能力。