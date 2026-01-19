有人網售「台灣尚勇」春聯 林祈烽呼籲勿買、到他服務處索取

市議員林祈烽呼籲想要台灣尚勇春聯的民眾可到他服務處索取。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕農曆將至，身兼職棒會長的民進黨立委蔡其昌現在正送「台灣尚勇」的春聯，但是民進黨中市議員林祈烽竟看到有網友在網路上販售「台灣尚勇」春聯，高達360元，他十分生氣，表示這些春聯是蔡其昌自掏腰包，送給愛棒球愛台灣的民眾，不應被某些人拿圖利，他呼籲民眾不要購買，他的服務處還有，請民眾到他服務索取，把錢剩下來支持國片。

因為去年台灣棒球隊勇奪十二強冠軍，蔡其昌印製台灣尚勇的春聯，大家搶著要，今年持續發送，印製達30萬份，17日從家鄉台中清水開始，當天下午則在中捷水安宮站發送，民眾大排長龍索取。

市議員林祈烽服務處也協助發放，但林祈烽竟然發現，有人在網路上販售台灣尚勇的春聯，一份360元，讓他非常生氣，直問台灣為什麼有這種人，呼籲民眾不要花這冤枉錢，他的服務處還有，免費索取。

