有人被砍了！中山站眾人恐慌 噁男趁亂偷拍女生裙底當場被逮

19日北捷中山站出口外發生隨機砍人事件，正當眾人驚慌逃命之際，竟有人在捷運出口偷拍女生裙底風光。（翻攝畫面）

台北捷運中山站出口外上週五（19日）晚間發生無差別砍人事件，造成現場2名無辜民眾死亡，凶嫌隨後也在警方圍捕下墜樓身亡。未料當時現場眾人一片恐慌之際，竟有一名男子趁人不備，在中山站2號出口梯間偷拍女生的裙底風光，當場被前來採訪的記者抓包，通知警方到場逮人。

凶嫌持刀亂砍 北捷中山站陷恐慌

19日晚間6點半，27歲通緝犯張文在台北車站丟煙霧彈、刺死阻擋他的57歲男子余家昶後，來到北捷中山站外的大馬路上，再度投擲煙霧彈，並持刀開始對機車騎車和路人一陣亂砍，造成2人死亡，張嫌衝進一旁的誠品南西店後，遭警方上前追捕，隨後墜樓身亡。

眾人逃命如末日！ 竟有人趁機偷拍

《東森新聞》報導，在隨機砍人案發生後，路上所有人忙著逃命，有民眾形容現場有如世界末日，看到一堆人在逃竄，然而就在中山站的2號出口，竟然還有人在偷拍。

廣告 廣告

當時所有警力忙著追捕砍人的張嫌，才6分鐘就發現有人在偷拍，直到張文墜樓後，才有員警抽身來到偷拍現場協助做筆錄。

搜出女子裙底照 男認了偷拍遭送辦

《聯合新聞網》報導，一名年約40歲的男子晚間7點左右趁著中山站仍混亂的時候，用手機偷拍一名年約30歲女子的裙底，被現場採訪的《東森》記者發現行徑異常，上前制止並通報警方。警方從男子手機裡發現數張裙底偷拍照，男子坦承犯行，遭依妨害性隱私罪送辦。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

北捷恐攻男張文背景曝光！曾當志願役「酒駕被汰除」 30年鄰居不熟他們家

家長氣炸！國中考題驚見「精液豆漿、綠茶婊」 老師工作丟了「4年不得聘任」

死性不改！33歲日本男公務員北捷「偷拍女生」 中山站2度犯案被逮「手機內滿滿裙底照」