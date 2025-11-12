有人讓座卻不要！老翁搶位「硬坐短裙女腿上」 遭阻止竟做1事乘客氣炸

大陸中心／王文承報導

一名老翁上車後，面對眾人讓座卻完全不理會，反而直接走到一名穿著短褲的年輕女子面前，竟一屁股坐在她的大腿上，讓現場乘客全看傻。（示意圖／翻攝自Pixabay）

想必許多人都聽過這句話，「不是老人變壞了，而是壞人變老了。」台灣捷運上讓座爭議不斷，而在中國也發生了類似、甚至更離譜的事件。近日中國地鐵上出現一起「老人搶位」的離譜行為，一名約80歲的老翁上車後，面對眾人讓座卻完全不理會，反而直接走到一名穿著短褲的年輕女子面前，竟一屁股坐在她的大腿上，讓現場乘客全看傻。更誇張的是，當被其他人推開時，老人還不斷大笑，毫無羞恥之意，引發全車怒罵「老不羞」。

翁搶位硬坐短裙女腿上 做1舉動乘客氣炸



事件發生在中國上海地鐵9號線列車上。當時，老人一上車，車上乘客見他行動不便，紛紛起身讓座，沒想到他卻不領情，徑直走到年輕女子面前，突然轉身坐在女子大腿上。旁邊一名男子見狀，立刻伸手將他推開，但老人不但沒有反省，反而露出詭異笑容，甚至想再次坐回女子腿上。男子忍無可忍，出腳阻止，場面一度混亂。整個過程被其他乘客拍下並上傳網路，影片曝光後迅速引起社會譁然。

畫面中可見，旁邊的阿姨不斷大喊：「有人讓座他不坐，非要坐在女人身上！」更誇張的是，男子再次將老人推開，但老人仍嘻皮笑臉。男子最後用腳踹，並怒吼：「社會不能打人，但我今天真的想踩死你在這裡！」

影片曝光後，網友群起撻伐，「壞人變老了」、「老而不尊，扒光了抽」、「老不死的故意的吧」、「女生穿的短裙，這是老流氓」、「有人讓座給老人但他不坐，女生最後只得報警」。

