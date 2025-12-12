有人追還是不想戀愛？羅志祥46歲心境轉變曝光 揭重返舞台恐懼：那是我人生最可怕的表演
羅志祥近日上八大《娛樂百分百》宣傳新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，46歲的他從以前就是抱持不婚主義，非常享受現在單身生活的步調。對於感情部份坦言有遇到向他示好的對象，「會去聊天去感覺，但會去想到底適不適合，因為你到這個年紀，已經不是只談戀愛，會想比較多，後來反而覺得自己一個人比較自在。」加上母親的健康狀況變化很快，羅志祥花更多心力及時間陪伴家人。
曾是工作狂的他回想以前主持《娛百》時期，內地工作結束回台直接進棚錄影，即便狀態沒有很好、很睏，仍會硬撐下去，回到家換個行李再出門工作，沒有所謂的生活時間。為此他坦言沒有失去過，就無法體悟「有失必有得」這句話。
羅志祥6年前與周揚青分手，讓他形象重挫，而在事件後首次重返舞台開唱，他視為是「一生當中最可怕的一場表演。」那時與經紀人討論要做什麼表演？小霜只要他「你什麼話都不要說。」表演當天，在主持人介紹羅志祥的那一刻，他聽到外面的歡呼聲，心中的大石頭才放下，他脫口對自己說「老子跟你拚了！」表演幾分鐘後，見到台下觀眾哭了，終於意識到自己要繼續堅持努力下去。
