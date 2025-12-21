「有人遭隨機砍傷」如何幫忙？沈伯洋教「實用3招」網讚爆

生活中心／周希雯報導

北捷台北車站、中山商圈19日驚傳連環攻擊案，27歲嫌犯張文連續犯下縱火、丟煙霧彈又持刀砍人，最終在警方包圍下疑畏罪墜樓身亡，包括他在內造成4人死亡、多人受傷。這起悲劇令全台悲痛不已，也引發社會恐慌、擔心自己有朝一日走到路上會遇到類似事件，就有網友好奇發問，「身為一般小老百姓，可以做些什麼事情？」釣出民進黨立委沈伯洋現場教導3招，獲一票網友大讚「非常重要！」

台北市恐怖襲擊案引發人心惶惶，就有Threads網友發問，「我好奇台灣人，尤其是每天密集在台北活動的人，現在除了1. 提高警覺，不要邊走路邊滑手機；2. 準備哨子、防狼噴霧；3. 降低社會恐慌。身為一般小老百姓，我們實際上可以做些什麼事情？」不少人也留言分享，「看到有人持刀趕快離開現場，不要逗留錄影，不然警方到現場四周都是群眾很難使用武器」、「可以到自訓團學習防身 救護、相關技能」、「無論有沒有下雨都要帶一把非摺疊傘，背包裏放一塊跟背包一樣大的塑膠板」。

對此，沈伯洋也現身分享3做法，首先「止血帶帶著，平常每一兩個禮拜都練習一次」，再來「遇到狀況的時候記得先自保，要能判斷危機狀況，才能確實幫助傷者」，最後則是「現場指揮記得要確實指令，如『穿黑色外套戴眼鏡的男士，幫忙打119！』之類。」也呼籲大家不要散播未經證實的訊息。該留言吸引近3萬人點讚，不少人點頭表示「對，明確指令非常重要」、「非常正確，我在醫院工作，到現在只要搭乘大眾運輸，我都會常常在腦袋中複習急救流程，模擬如何call help，只要在慌亂之下，很容易不知所措」。

事實上，黑熊學院曾分享遇到這類事件「逃躲打原則」，首先離攻擊者越遠越好、要保持安靜並低調離開現場；再來躲進攻擊者看不到、進不去的地方；最後則是反擊，但前提是「為了平安離開，不是拼個你死我活，盡你跟你周遭的人能力所及範圍，給予具侵略性的反擊」。黑熊學院強調，絕對不該做的事情是停止思考與行動、英雄主義；平常要養成好習慣，確認逃生出口位置、觀察周遭環境、建立圖面跟實際空間的聯想，隨時保持警覺心。









