有人飯店過夜、有人商場打地鋪 宏福苑災民憂:未來該住哪

香港宏福苑大火，燒掉近1500戶人家的房子，現在約有4000多居民無家可歸。儘管港府緊急安排飯店，希望能安置災民，不過還是有不少人守在現場，甚至到附近商場打地鋪過夜。未來該住在哪裡？才是這些災民現在最關心的事情。

香港宏福苑大火，現在約有4000多居民無家可歸。（圖／達志影像TPG）

香港宏福苑發生的重大火災已燒毀近1500戶住宅，造成約4000多名居民無家可歸，成為香港77年來最致命的火災事件。儘管香港政府緊急設立避難所並安排飯店安置災民，仍有許多居民選擇守在火災現場或到附近商場打地鋪過夜。災民們除了面臨暫時的住所問題外，更擔憂未來的居住安排，這已成為他們目前最關切的議題。

這場災難性大火讓許多居民頓失家園，生活陷入困境。一名災民哭著表示，火勢難以控制持續燃燒，原本以為前一晚就能返家，沒想到至今仍無法回去，現在只剩下身上穿的衣服，其他一切都沒了，對未來感到徬徨。不少災民被迫在商場打地鋪，過著類似遊民的生活，他們最擔憂的是不知這樣的處境還要持續多久。

受災居民中有相當多是退休老人，他們經濟條件普遍不佳，如今連住所都失去了。雖然當局已經設立避難所，但部分居民仍然找不到棲身之處。有些災民表示，因為大火影響無法回家居住，也沒有其他地方可去，只能前往避難中心尋求暫時休息。

香港政府已經緊急安排飯店安置災民，一名災民提到正在等車前往如心酒店。然而，這些措施只是暫時性的解決方案，長期的居住問題才是災民們真正關心的事情。許多居民即使被疏散到臨時收容所，仍會走回街上，抬頭望著被燒毀的大樓，神情凝重，眼含淚水，顯示他們對失去家園的悲痛。

在這場災難中，也有溫暖人心的一幕。在避難中心，志願者正在發放物資給受災居民。一名當地民眾對收到的捐贈物品表示感動，說道這些東西讓他很快就有衣物可穿。為了幫助災民度過難關，香港政府已宣布將向每戶發放1萬港幣（約4萬元台幣）的應急金，希望能在短期內提供一些經濟上的支持。

