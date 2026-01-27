【有人／無人協同】英推「NYX」計畫 打造AH-64E「忠誠僚機」

記者賴韋廷／綜合報導

軍聞網站「The Aviationist」26日報導，英國國防部推動「NYX」計畫，為AH-64E「阿帕契」直升機配備「忠誠僚機」，以發揚「有人／無人組合」（MUM-T）協同作戰能量。目前已邀集7家廠商提案，目標在2030年前達「初始作戰能力」（IOC）。

7家國防廠商競逐 強調新型無人機須具高度自主

報導指出，「NYX」計畫尋求為英國陸軍取得「自主協作平臺」（ACP），以輔助英軍現役的50架AH-64E執行「情報、監視、目標獲得與偵察」（ISTAR）及電戰任務，並可能扮演一定程度的打擊角色，在成本可負擔前提下，提供規模化殺傷力並降低人員傷亡風險。

英國防部證實，已邀Anduril、貝宜系統（BAE Systems）、李奧納多、洛克希德馬丁英國分公司、紐西蘭「Syos」、葡萄牙「Tekever」及達利思（Thales）等7家國防廠商，針對「NYX」計畫提出設計，其中Anduril的方案規劃採用傾斜旋翼機設計，以提升航速與滯空時長。英方預計3月進一步篩選出4家廠商進入原型機研發階段。

英國防部強調，為肆應現代戰場複雜的電磁環境，新型無人機須具高度自主能力，結合人工智慧（AI）技術獨立決策，確保系統能基於「指令而非控制」（command rather than control）原則運作，透過「人因融入」（HITL）方式，機組人員僅需下達指令後進行監督，可更專注於飛行與作戰任務。

借鏡烏俄戰場經驗 加速發展MUM-T能量

有鑑於烏俄戰爭經驗，英國積極建構MUM-T能量。除「NYX」計畫外，英軍也曾測試從CH-47運輸直升機操作FPV無人機，並將「Tekever」公司的「AR3」無人機改裝為「暴風之罩」（StormShroud）電戰無人機，以協同有人戰機執行電戰任務；未來，也可望與同樣使用AH-64E的美軍共享相關操作經驗。

英國防部推動「NYX」計畫，為AH-64E「阿帕契」直升機籌獲「忠誠僚機」。（取自英國國防部網站）

Anduril先前針對「NYX」計畫釋出的V型機尾照片，顯示其可能採用傾斜旋翼機設計。（取自Anduril網站）

英國海軍採用的「遊隼」（Peregrine）無人機，可能成為「NYX」計畫的參考構型。（取自英國國防部網站）