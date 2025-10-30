有人1年申請免查驗輸入3002份食品 衛福部允檢討

（中央社記者曾以寧台北30日電）國民黨立委廖偉翔、民進黨立委林淑芬今天質疑，有人1年中以個人自用名義申請免查驗輸入3002份食品，恐成防疫破口。衛福部長石崇良允諾1個月內重新檢討漏洞、年底提出修法。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請衛生福利部部長、農業部、財政部、交通部、經濟部、數位發展部、海洋委員會海巡署就「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」提出專題報告，並備質詢。

廖偉翔質詢表示，根據審計部資料，雖然中國大陸食品未經核准不得輸台，但是仍有很多外國地區食品，以個人自用名義輸入，雖然沒有申請邊境查驗，卻可能實際作為販售用途。

廖偉翔指出，例如2023年就有超過70萬人用這種方式進口食品，2024年申請免查驗輸入食品項次前10名，報單數就達58到3002份，每日進口量也遠超過每日合理攝取量。他質疑這樣是否就喪失對邊境有效的控制，進貨來源也難以回溯。

對於個人名義輸入，石崇良說，目前有個人自用包裹6公斤以下、1000美元以下可免食品輸入申請的規定，但仍堅守邊境檢查，不能有夾雜違規物品；也將研議，未來能否勾稽，對於高頻率輸入者精準查驗。

衛生福利部食品藥物管理署長姜至剛說，這項規定是在2019年4月公告，隔年7月發現有異常，後市場稽查也發現不少零食是以個人名義進來後行銷售之實；當時就擬修改規定中的每日總額，只收到1個贊成意見、反對意見有196個，因此才延緩。這次是很好的契機，勾稽嚴重不合常理的個人輸入。

林淑芬表示，審計部在今年7月總決算報告中就指出，中國大陸貨品需要經過經濟部公告、專案准許才能輸入，但仍有很多中國麻辣花生、螺螄粉等非屬核准的食品在坊間流通。2023、2024年間，國內查獲的違規只有71案，多是夜市等實體通路查獲，網路平台也只有1案，與上網就能買到的實際情況不符。

開放1000美元以下、6公斤以下可免申請查驗後，林淑芬指出，其中申報最多者，1年內有294天都申報、共申請了3002批次，質疑有商人以自用之名行商業販售之實，還有個人攜帶的「跑單幫」也帶入中國製食品，政府稽查力道卻微不足道，造成商品流入市面造成破口，「開了一個門，東西都進來，卻沒有人在管理」。

姜至剛表示，針對這個第1名的輸入者，在9月已裁罰2次。電商方面，因國內目前沒有電子商務法，因此研議修食品安全衛生管理法對平台業者課予義務，不過目前尚未送到行政院。

石崇良說，1個月內會重新檢討漏洞，該提出的修法，年底前會提出。（編輯：管中維）1141030