有仙人指路？台積電周二盤後出現天價1,822元交易

台積電（2330）昨（20）日收漲 15 元，來到歷史新高的 1,775 元，市值也站上 46 兆元大關，再刷新台股紀錄。然而，據證交所公布資料指出，台積電盤後出現在 1,822.11、1,822.1 元之成交均價各 10 張，再刷歷史新高紀錄。 圖: 台積電/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 台股加權指數昨（20）日收跌 116.5 點或 -0.37%，至 31,522.79 點，台積電（2330）則收漲 15 元，來到歷史新高的 1,775 元，市值也站上 46 兆元大關，再刷新台股紀錄。然而，據臺灣證券交易所公布資料指出，台積電盤後出現在 1,822.11、1,822.1 元之成交均價各 10 張，再刷歷史新高紀錄。

這筆被市場視為「仙人指路」的交易案，不僅成交價格顯著高於當日現貨收盤價，更透露出特定大額資金對後市的強烈信心。

統計全日盤後表現，總計有 12 筆鉅額配對成交，價格區間位於 1,757.5 元～1,822.11 元之間，加權平均價格則落在 1,770.87 元。昨日鉅額交易的總成交張數達 1,662 張，總成交金額達新台幣 29.43 億元，顯示在現貨市場外，特定機構法人正透過鉅額交易系統積極吸納籌碼。

根據交易數據顯示，該筆成交價與天日收盤價相比，溢價空間超過 47 元，若將此價差換算為大盤指數，隱含約 382 點之潛在漲幅。市場解讀，這波資金動能有望推升台股挑戰 32,142 點大關，顯示法人資金對台積電的長線價值仍持高度肯定態度，甚至已經在為突破 32,000 點關卡提前佈局。

