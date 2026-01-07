有件我們無能為力、空軍弟兄深受其害的問題 律師揭跟中國有關

記者李鴻典／台北報導

空軍一架F-16V戰機6日晚間在花蓮豐濱鄉東方海面失事，上尉飛官辛柏毅疑似跳傘逃生，各單位搜救中。呂秋遠律師說，有件我們無能為力，但空軍弟兄又深受其害的問題，也很重要－中國軍機侵擾台灣領空的問題。

空軍一架F-16V戰機6日晚間在花蓮豐濱鄉東方海面失事，上尉飛官辛柏毅疑似跳傘逃生，各單位搜救中。（圖／翻攝自國防部發言人）

呂秋遠律師寫道，空軍一架F-16單座戰鬥機，昨晚由飛行官辛柏毅上尉駕駛，在豐濱鄉外海失事，飛行員目前不知所蹤。飛機究竟為什麼出事？我們還不知道。我們現在的第一要件，當然是希望辛上尉可以回來。不過，有件我們無能為力，但空軍弟兄又深受其害的問題，也很重要。中國軍機侵擾台灣領空的問題。

呂秋遠律師說，中國軍機長期、密集侵擾台灣周邊空域（特別是西南空域與ADIZ），對我國空軍的影響，已不是偶發、單一事件的警戒任務，而是結構性、高成本的常態消耗。可以從「勤務影響」與「實際成本」兩個層面來看。

首先，因為要對應敵國的騷擾，出勤頻率暴增，這樣的勤務就變成高壓與常態。勤務轉為「高壓常態」。我們的空軍必須頻繁執行緊急起飛、空中監控與伴飛、地面雷達、指揮管制24小時高負載等等。許多部隊實際進入「準戰備循環」，而不是平時的訓練節奏。

就飛行員來說，他們要高頻率待命，等於作息非常破碎，隨時都會被召回，既然不是一次性訓練或演習，精神壓力這不是一般人可以想像的。就地勤與後勤來說，維修、掛載、檢查班次拉長，人力調度彈性下降，一樣影響訓練與休整。

呂秋遠律師表示，對於我們購買的戰機來說，戰機壽命是以「飛行小時數」計算，但是攔截任務大多是高油耗、高磨損模式，結果就會讓戰機提早進入大修期，長期來說，也降低整體妥善率。

就成本來說，每飛行小時的成本大概是約台幣100萬上下，如果一次攔截任務是2小時，那就是200萬。但是因為年度攔截與伴飛任務，至少是上千架次，單就飛行與維修直接成本，大概要30億到80 億不等。還不包括飛行員訓練排擠成本、零件提前汰換、基地運作、油料儲備、雷達耗損等等問題。

對中國來說，他們的出動成本低（基地近、機量大），也多為演訓與測試性質，飛行員輪替充足。但是對台灣而言，因為他們就是在測試台灣的防空能力與打擊我們的士氣，我們必須每次都認真回應，任何疏忽都可能造成戰略誤判，更無法選擇視若無睹。

呂秋遠律師直言，這種財務與心理的消耗戰，長期來說，我們的飛行員就會這樣慢慢折損。我們無法阻止中國繼續侵擾我們，只能希望採購軍備的預算案盡快通過。但是，現在我們能做的事，就是祈禱辛上尉能平安歸來。一定要平安。

