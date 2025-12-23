有你嗎？小人國姓名有「這22字」免費玩 這家門票只要100元

生活中心／賴俊佑報導

小人國姓名有「這22字」免費入園。(圖／小人國提供）

身分證拿出來！小人國宣布姓名只要有「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」其中任一字，就能免費入園；另外，頑皮世界平日票價5折起，劍湖山世界推出聖誕節一日限定優惠，穿著聖誕服裝入園只要100元。

小人國姓名有「這22字」免費入園

小人國開春最強優惠！2026年1月5日至1月25日不分平假日，出示身分證、健保卡、駕照等有效證件，只要姓名有「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」這二十二字其中任一字，就能免費玩整天。

一人中獎，兩人沾光！同行親友也能享超甜價490元，至多2位！另外，1月25日前至小人國粉專完成社群任務，就有機會獲得 「2026年3月無限暢遊」 資格，總共5名。

頑皮世界平日入園5折起

頑皮世界即日起至12月31日推出平日票價五折起優惠，指定票種再送60元抵用券！全票優惠價499元、學童票 380元、幼童票 280元。(12月25日為假日，不是用此優惠方案)

劍湖山聖誕節當天身穿聖誕主題變裝，門票只要100元。（圖／劍湖山世界提供)

劍湖山世界聖誕變裝入園只要100元

迎接聖誕佳節，劍湖山12月25日推出一日限定「聖誕老人大募集」活動，只要進行全身聖誕主題變裝（包含聖誕老人、魯道夫、聖誕樹或雪人等角色），且變裝面積達70%以上，即可享有「本人門票100元」的超值優惠。

若沒有變裝的遊客也別擔心，園區同步推出「聖誕全民均一價299元」，另外，當天更特別加碼「300秒聖誕高空花火秀」，提前為跨年狂歡預熱。

九族文化村學生優惠價680元

九族文化村寒假學生優惠專案！即日起至2026年2月6日，憑學生證可享優惠價680元，非纜車維護日皆有贈送日月潭纜車來回無限搭乘。

