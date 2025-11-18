有你的產業嗎？人力銀行調查68%企業會發年終、平均1.56個月 前五高揭曉

人力銀行發表《2025 企業年終及 2026 薪酬趨勢大調查》，68%企業預期會發放年終獎金、6% 不會發放，年終金額平均為 1.56 個月；但與去年 1.62 個月相比，則微幅下滑。 圖：Shutterstock（示意圖）

[Newtalk新聞] 年關將近，各企業的年終即將開獎，根據人力銀行調查，68% 企業預期會發放年終獎金，平均為 1.56 個月，其中以半導體業預計 1.98 個月最高。

另觀察年薪總額方面，在 AI 數位轉型趨勢帶動下，高薪產業前段班由科技、金融業領軍，高薪職務包含：類比 IC 設計工程師 170.8 萬元、數位 IC 設計師 165.3 萬元，及具備高專業門檻的醫師 211.8 萬元、投資經理人 157.4 萬元。

104 人力銀行發表《2025 企業年終及 2026 薪酬趨勢大調查》，68%的企業預期會發放年終獎金、6% 不會發放，年終金額平均為 1.56 個月；但與去年 1.62 個月相比，則微幅下滑，降幅約相當於員工減少約 1.8 日的工資，顯示企業發年終趨於謹慎。

細看各產業年終，前五高／前五低產業分別為：

前五高：半導體業 1.98 個月、營建業 1.73 個月、倉儲或運輸輔助業 1.67 個月、建築規劃及設計業 1.61 個月、電子零組件相關業 1.6 個月，這些高獎金產業多具備高獲利或高技術門檻的特性，在變動的經濟環境中仍能維持穩定的獎酬水準。

前五低：出版及藝文相關業 0.78 個月、住宿服務業 0.97 個月、餐飲服務業 1.07 個月、運動及旅遊休閒業 1.14 個月、大眾傳播相關業 1.18 個月，低獎金產業多屬於景氣受限、人力密集的內需型服務業，營運更易受市場波動的影響。

104 人資學院資深專任顧問羅悅華建議，在「薪資Ｍ型化」加劇趨勢下，相對低薪產業人才需求壓力更大，建議企業同步以福利與品牌形象加強雇主品牌，吸引有熱情的優秀人才加入。

年薪總額：電腦及消費性電子製造業 89.7 萬元居冠

另看到今年國內整體薪酬表現，根據 104 人資學院《2025～2026 台灣地區薪資福利調查報告》集結逾千家企業及 50 多萬筆工作者的薪資資料庫，整體年薪總額（包含固定年薪、固定、變動獎金）中位數達 67.3 萬元，其中，科技、金融業憑藉其強勁獲利能力與對關鍵人才的高度需求，持續在薪酬金字塔頂端佔據主導地位。

進一步看年薪總額前五高的產業：電腦及消費性電子製造業 89.7 萬、半導體業 84.8 萬、投資理財相關業 79.2 萬、軟體及網路相關業 79.2 萬、金融機構及其相關業 79.2 萬。羅悅華分析，隨著 AI 應用、雲端運算、智慧裝置帶動科技與金融服務升級，加上台灣在半導體與電子製造的全球供應鏈中扮演關鍵角色，直接推升科技與金融相關產業獲利表現與薪資水準。

AI 續帶動高薪職務 類比 IC 設計工程師年薪衝破 170 萬

根據 104 人資學院《2025~2026 台灣地區薪資福利調查報告》，今年高薪職務普遍具「高技術門檻」或「直接貢獻營收」的特性，以台灣產業核心戰力的「工程職類」來看，前五名高薪職務包含：類比 IC 設計工程師 170.8 萬、數位 IC 設計工程師

165.3 萬、半導體工程師 117.4 萬、韌體工程師 116.1 萬、半導體製程工程師 108 萬，此類人才具備極高技術門檻，像是整合電機與軟體等多重跨領域知識，在 AI 發展趨勢帶動下，企業紛紛祭出高薪搶才。

排除「工程職類」的高薪職務前五名：醫師 211.8 萬、通路開發人員 157.4 萬、投資經理人 120.1 萬、教授／副教授／助理教授 114.8 萬、電話行銷人員 108.6 萬，凸顯出高專業門檻與專業執照帶出的薪資力道，及當職務能直接創造營收或有明確績效導向的獎酬機制。

值得注意的是，百萬年薪並非主管職的專利，在研發技術（例如硬體研發工程師、電源工程師）、資訊科技（例如網路安全分析師、資料科學家）、專業顧問（例如會計師、律師）及銷售服務（例如汽車銷售人員、空服員）等職務，許多非主管的專業職務

同樣具備挑戰百萬年薪的潛力。

薪資Ｍ型化 加強雇主品牌助力人才招募

羅悅華觀察，「薪資Ｍ型化」趨勢日益加劇，高科技業調薪幅度強勁，人才持續往高薪產業集中，將造成相對低薪產業人才需求壓力更大，建議除了薪酬外，企業也應同步加強雇主品牌，例如以福利與品牌形象補強，幫助企業招聘有熱情的優秀人才。

