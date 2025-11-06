有保庇！男投資黃金失利竊「珊瑚媽祖珠寶」 租屋處落網

警方成功逮捕竊取宜蘭南方澳進安宮「珊瑚媽祖」珠寶的犯罪嫌疑人，並追回價值2000萬的珍貴贓物。這起案件涉及一名35歲陳姓主嫌及其27歲陳姓同夥，兩人因財務困境鋌而走險，竊取了包括價值不菲的珊瑚珠及黃金配件。警方在台北林森北路的租屋處成功逮捕主嫌，並從樓梯間夾層找回全數贓物，不過其中一顆珊瑚珠已經破損，廟方表示將加強保全設備，避免類似事件再次發生。

男子投資失利，竊取進安宮珊瑚媽祖配飾。（圖／TVBS）

警察在一次突擊行動中，衝進嫌犯的租屋處，將還在睡夢中的男子嚇了一大跳。面對警方的指令「給我過來」、「趴下，趴下」，男子無處可逃，只能乖乖就範並交代犯行，還告知警方贓物的藏匿處。警方在租屋處樓梯間夾層搜出用透明塑膠袋裝著的白色串珠和紅色串珠等贓物，成功將所有失竊物品全數追回。

這起竊案的主嫌是一名35歲的陳姓男子，他與另一名27歲陳姓男子共同犯案。主嫌是蘇澳人，因投資黃金外匯失利，欠下巨額債務，甚至拿了與弟弟共同持有的房子融資抵押500至600萬，最近該房產已進入法拍階段。主嫌因對弟弟感到愧疚，希望能夠還債拿回房子，才與陳姓男子一起策劃了這起竊案。犯案後，兩人開租賃車逃離現場，主嫌先將陳姓男子送回台中，然後自己返回台北林森北路的租屋處躲藏，最終被警方逮捕。

此次被竊的珍貴物品包括珊瑚媽祖的五鳳冠珊瑚珠，共5顆，被拔走2顆，每顆價值約50萬以上。此外，還有紅珊瑚串珠、白珊瑚串珠，價值約1000萬左右，以及4塊串珠的黃金配件，約50兩黃金，市價超過700萬。

南方澳進安宮總幹事賴桂美表示，這次事件是媽祖在給他們警示，保全系統確實有缺失，他們已在5日事發後，積極進行維護工作。縣警局長也在案件破獲後第一時間前往廟裡，向珊瑚媽祖報告破案消息。廟方不僅感謝警方的協助，也承諾將加強保全設備，同時認為這次能順利找回失竊的珍貴配飾，是因為有媽祖的保佑。

