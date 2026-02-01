「有信心中天回到52台」 吳宗憲：法制面沒問題

對於立法院三讀修正《衛星廣播電視法》第19條，國民黨立委吳宗憲認為，中天盡量爭取「從新從優」的概念而適用新法，「我滿有信心中天可以回到52台」，從法制面沒有問題。不過，他也表示，現在對行政機關不是那麼信任，現在連三讀通過的法律都敢不執行。

立法院三讀修正《衛星廣播電視法》第19條，明定衛星廣播電視事業於換照遭駁回後，若已提起行政爭訟，在程序終結前仍得依原執照繼續於原頻道行使權利。

NCC對外宣稱中天新聞台不適用第19條，因為換照處分作成於109年，而條文未明定溯及既往。

對此，國民黨立委吳宗憲1日在中天電視《週末大爆掛》指出，這個問題還是回歸到法制面思考，也就是行政訴訟有沒有「從新從優」的概念？

什麼是「從新從優」？吳宗憲解釋，一項法律如果有修正，表示民意機關也就是立法院希望用新的方式處理，如果是訴訟中的案子，會盡量「從新」。

至於為何會「從優」？他表示，當兩項法律不一樣的時候，對於民眾都會多一點保護，哪一項法律較有利，就可以適用較有利的法律。但是不能割裂適用，也就是不能一部分用新法，另一部分用舊法。要不然全部選擇適用新法，或是全部選擇適用舊法。

根據中央法規標準法第18條「從新從優」的概念，中天如果認為新法有利，在訴訟中要提出主張，「我個人認為」，吳宗憲直言，這部分沒有什麼不能溯及既往的要求。

不過，他現在對行政機關不是那麼信任，現在連三讀通過的法律都敢不執行。目前在訴訟中，中天盡量爭取「從新從優」的概念而適用新法，確定判決對自己有利的時候，也是可以主張回到52台。「我滿有信心中天可以回到52台」，吳宗憲認為，從法制面沒有問題。

