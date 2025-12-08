有信心披藍袍迎戰何欣純 楊瓊瓔：捍衛台中權益不受中央忽視

楊瓊瓔強調，她將追隨市長盧秀燕治理台中的魄力，勇於捍衛地方權益。（圖／周志龍攝）

2026地方選舉將至，有意角逐國民黨台中市長提名的立委楊瓊瓔今（8）日表示，她有信心在明年的選舉中勝出，並強調若有機會接棒市政，將追隨市長盧秀燕的魄力，全力捍衛台中權益。

楊瓊瓔表示，2026代表民進黨參選台中市的何欣純與她同樣在立法院中並肩作戰。她肯定何欣純在地方的深耕努力與專業。但她認為，這次選舉不僅是個人特質的比較，更是一場人民對政黨信任度的投票。她指出，現任執政黨在通膨、民生、電力、能源、國力及預算等問題上，皆使民眾產生不安，相關議題都牽動整體的政黨信任度，非常重要。

楊瓊瓔並盛讚盧秀燕，為了台中市空污問題不惜槓上中央，展現堅定魄力守護市民健康。她強調，若自己出任市長，會延續甚至更強化這樣的勇氣，與中央談判並非沒有空間，「只要中央給出具體承諾，我一定要求最基本的，就是市民的健康。」

她也提到，台中不該再被政策延宕，例如捷運藍線長期卡關、預算遲未到位，影響交通、產業建設與市民福祉。她說：「我的信心來自我敢跟中央說不。我要求的是具體承諾、行動坦誠，不要讓市民失去本來就應有的權利。」

楊瓊瓔表示，有信心代表國民黨迎戰民進黨立委何欣純並獲得勝利。（圖／方萬民攝）

