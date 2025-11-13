有信心讓賴清德過境美國本土 林佳龍：請大家放心！

記者劉秀敏／台北報導

外交部長林佳龍接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪（圖／《POP撞新聞》提供）

總統賴清德上任至今仍未過境美國本土，針對外界關注賴清德出訪期程，外交部長林佳龍今（13）日接受廣播節目專訪時，被問到是否有信心讓總統賴清德過境美國本土，林佳龍也明確表示：「有信心，也請大家放心！」

林佳龍今日上午接受《POP撞新聞》專訪，主持人黃暐瀚關注，外界質疑賴清德不受美國信任而無法過境美國本土，是否為事實？林佳龍直言「不是事實」，美國是可以自由旅行的國家，如果我國元首要過境，也涉及到要去的國家的相關安排。至於過境怎麼安排？我方會跟美方基於過去的安全、舒適、尊嚴等處理原則來綜合考量。

廣告 廣告

黃暐瀚追問，賴清德今年還沒出訪，而原本傳出今年8月的出訪行程，真的是因為無法如期過境紐約而破局？林佳龍回應，外交事務很多東西沒有定案宣布都無法看到，但7、8月時國內有風災、大罷免等因素，是否適合出訪都會考慮時機，當然也要考量對象國家有無較大慶典，或只是國事訪問，有時也不只去一個國家，這都需要溝通協調。

近日知名智庫學者葛來儀表示，台灣會積極尋求在年底前安排總統賴清德過境美國，然而今年僅剩不到兩個月，今年底前賴清德是否可能出訪？林佳龍則說，這個都是沒有確定的事情，當然各界的好意都有聽到，但是並沒有確定是什麼時候，如果有具體決定也會對外說明。

黃暐瀚追問，美國總統川普預計明年4月訪中，是否會希望在川普與習近平見面之前，讓賴清德過境美國？林佳龍表示，任何時機都是好時機，什麼時候對我們要出訪的國家、過境國、對台灣是最有利的，這個是開放的。

至於有沒有信心讓總統賴清德過境美國本土？林佳龍則說：「有信心，也請大家放心！」

更多三立新聞網報導

駁林佳龍、吳釗燮內鬥 沈伯洋「合作比較多」：鬥爭可能是捕風捉影

揭蕭美琴出席IPAC細節 林佳龍曝賴清德「12字指示」：讓我們無後顧之憂

駁林佳龍、吳釗燮內鬥「杜撰不實」 國安會：與外交部保持緊密合作默契

親曝與吳釗燮關係 林佳龍駁「既生龍、何生燮」：那都是想要挑撥離間

