有信心贏何欣純 林家興宣示再戰屯區立委

▲林家興（右）曾與羅廷瑋等人組成「台中F4」，競選立委未成功後，仍留在台中深耕。（圖／翻攝林家興臉書，2025.10.31）

[NOWnews今日新聞] 年前4名年輕人組成「台中F4」參選區域立委，當選的3人後來被稱為「盧媽3子」，唯一落選的林家興，昨晚在臉書發500字長文，表態爭取參選2028台中立委，有信心戰贏已被提名參選下屆台中市長的何欣純。

4名參選立委的國民黨年輕人組成「台中F4」，選舉時聯合作戰，最後黃健豪、廖偉翔、羅廷偉當選，從台北南下當刺客的林家興，成為唯一落選者。之後台中市長盧秀燕延攬他到中市府工商發展投資策進會，擔任副總幹事至今，外傳他是國民黨粉專《政客爽》實際負責人，但林家興否認。

廣告 廣告

盧秀燕的市長任期剩最後一年，日前民進黨正式提名台中市屯區（大里、太平區）立委何欣純參戰2026台中市長選舉，外界也熱烈討論未來誰將挑戰屯區，林家興在Threads回應此事時，表示自己選後在工策會負責處理傳產疑難雜症與國際招商，也和一些地方創生團隊的年輕人共同成立「藍興堡聯合發展協會」致力於為大里太平重建文化意象品牌，「我知道要深耕不容易，我會做給大家看」。

林家興昨晚在臉書發500字長文，表示很多人問「你還會留下來嗎？」、「要不要回台北？」自己「深耕台中承諾不變」，感謝很多長官、在地好朋友包容支持，會盡一切努力持守當時的承諾，留在屯區繼續服務、回饋與努力。

林家興強調，深耕不是為了下一次選舉，是為了報答投給他的95,549位台中屯區鄉親。「如果下次選舉有公認比我更適合出戰、得到在地更多認同且會贏的人選，我公開在這裡講：我當然也可以支持他╱她」。

何欣純自2012年當選立委至今已是4連霸，先前地方盛傳藍白有可能爭取此一席次者，包括太平區國民黨議員黃佳恬、大里區民眾黨市議員江和樹。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

原該從從容容游刃有餘！盧秀燕不認「逢龍必反」 何欣純啪啪打臉

鄭麗文曾是手下敗將！何欣純坦言很多地方不如她：我們是有友誼的

綠六都第一人！賴清德定調何欣純戰台中 盧秀燕笑答：他們最重要