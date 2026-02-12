有信心贏過李四川！黃國昌：若出線的是川伯「不會擔任副市長」

台北市副市長李四川昨（11）日表態將在2月底請辭、爭取國民黨提名投入新北市長選戰後，民眾黨主席黃國昌今（12）日談到新北市長選戰時表示，自己會盡全力爭取代表在野陣營參選，明確表態「假設是李四川出線的話，我不會擔任副市長」。他也強調，希望這場選戰能和國民黨、李四川之間形成「君子之爭」，在理性平台上提出政策願景。

台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜都對李四川的表態點頭回應，對此，黃國昌表示，兩位市長都是國民黨籍優秀的六都首長，「挺自家的」是人之常情、可以充分理解。黃國昌說，最重要的是讓這次新北市長選戰能在理性平台上進行，負責任提出看法，並建立接下來政黨之間合作的良性典範。

廣告 廣告

至於是否有信心贏過李四川，黃國昌回應「我當然有信心」，會心存善念、盡力而為，讓自己成為新北最好的選擇。

另外，針對他日前提到要組成「最強團隊」，是否可能以正副手形式合作，黃國昌表示，他目前就是盡全力爭取代表在野陣營競選新北市長。黃國昌說，假設未來是李四川出線，「我不會擔任副市長」，但最強團隊的形式，仍可在未來與國民黨進行合作協議時再進一步討論，自己採取開放立場、沒有預設。

黃國昌也說，自己與李四川之間會是一場良性競爭，稱台灣社會撕裂太嚴重，不同政治立場的人在公共政策上可以競爭，但沒有必要把彼此當成仇人，希望能在新北市逐步打造民主風範，讓政治多一點溫暖、多一點人氣、少一點謾罵。

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

過年練歌！李四川宣布請辭選新北 蔣萬安開放「網友點歌」歌單曝光

李四川投入新北選戰！侯友宜表態力挺：全力支持、延續市政進步

國民黨新北市長選戰整合成功 劉和然：將與李四川並肩作戰