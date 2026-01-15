有信心6戰6勝謝龍介 陳亭妃第一時間致電林俊憲、將向總統請益治理 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台南報導

民進黨台南市長初選激戰落幕，立委陳亭妃順利出線，並在第一時間致電向立委林俊憲致意。陳亭妃強調，2026台南選戰是總統賴清德「本命區」的保衛戰，她將向賴總統請益治理經驗，並宣誓將整合林俊憲等立委夥伴的政見，組成最強「台南隊」，力求在2026年大勝，為賴清德2028連任奠定最穩固基礎。

「要和所有台南人作伙把台南顧好。」陳亭妃指出，27年來的每一步，都不是一個人走過來的，是人民陪她一路走過來，她也要特別感謝所有不斷提醒她、磨練她的好朋友，「正因為有這些聲音，讓我時時刻刻提醒自己、要求自己，不能辜負人民的期待」。

談到未來，陳亭妃也特別感謝賴清德總統，指出自己在政見發表會中曾提到，賴清德當年參與第一屆大台南市長初選的過程，是她非常重要、也非常珍貴的學習歷程。她說，在行政資源有限的情況下，賴清德堅持「人民最大」的精神，最終贏得初選。

陳亭妃進一步表示，未來也將持續向賴清德請益台南治理的經驗，並向賴主席保證，2026年的台南市長選舉一定不會讓他擔心，而且「一定要大贏」，為其2028總統連任奠下最穩固的基礎。她強調，台南是賴總統的本命區，在藍白合態勢下，更要在台南贏得比2024年更亮眼的成績。

針對接下來的布局，陳亭妃表示，將第一時間主動安排拜訪林俊憲、市長黃偉哲，以及立委郭國文、林宜瑾和賴惠員等同事，並將林俊憲的市政規劃一同納入政策白皮書，未來更與2026年並肩作戰的議員夥伴深入交流。

陳亭妃指出，面對藍白合縱連橫、變數極高的政治局勢，台南更需要一個團結、穩定、能打勝仗的團隊，她有信心6戰6勝謝龍介，和議員們組成最強陣容，打出一支漂亮全壘打。

陳亭妃也特別感謝立委王世堅在此次初選過程中，3次在最關鍵時刻站出來相挺，「堅哥讓我再次感受到，政治是有溫度的，這份溫暖，將成為我繼續前進的重要力量」。

